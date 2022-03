Türilt läks Ukraina poole teele üle kümne bussitäie humanitaarabi

Viis päeva tagasi, kui Türi Vabatahtlik Tuletõrje Ühing Ukraina rahva abistamise aktsiooni välja kuulutas, pani kohe õla alla kogu Järvamaa. Humanitaarabi koguti ka Paide Gümnaasiumis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Hakkasime koguma kolmapäeval ja kogume kõiki humanitaartarbeid - süüa, juua ja kõike mida on vaja," ütles Paide Gümnaasiumi 11. klassi õpilane Raul Ruugla.

Reede õhtul viidi kogu kraam Türi kultuurikeskusesse, kus Naiskodukaitse liikmed ja teised vabatahtlikud selle ära sorteerisid. Kastid tassiti bussidesse, et laupäeva varahommikul sellele enam mitte aega raisata.

Kell kuus hommikul oli abikolonn Türilt valmis teele asuma.

"Kui Kaitseliidu Järva maleva pealik tegi juttu, et on minek ja juhtidega on vaja komplekteerida, siis mul erilist kõhklust ei olnud pakkuda iseennast ikkagi. Mitte siis ajakirjanikuna vaatama kaasa, vaid kaitseliitlasena rooli," rääkis kaitseliitlane ja Järva Teataja ajakirjanik Urmas Glase.

Poola-Ukraina piiril asuvasse Medyka piiriületuspunkti jõutakse pühapäeva varahommikul, Ukrainast tuuakse kaasa 163 sõjapõgenikku.

Järvamaa haigla arst Maarja Brause ütles, et 99 protsenti neist on naised ja lapsed erinevas vanuses. "Me majutame 116 inimest ära Järvamaa pinnale ja jagame nad siis kolme omavalitsuse vahel ära," ütles Brause.

Enne tagasiteele asumist kontrollitakse sõjapõgenike tervist, kaasa võetakse ka võimalikud koroonasse nakatunud inimesed.

"Ja kuna meil on mitmeid erinevaid masinaid, siis näiteks kui seal juhtub olema positiivseid, siis saame nad ka eraldi bussidesse panna," lausus Brause.

Ukraina piirilt loodetakse Järvamaale jõuda esmaspäeva pärastlõunal.

Sõjapõgenikke on valmis abistama ka 15 Oisu kandis elavat Ukraina perekonda.



"Kui vaja abi tõlkimise, humanitaarabi või toiduga, siis me kordamööda ikkagi aitame," ütles Oisu Ukraina Seltsi Smeritška juht Anna Loovili.

Päästeaktsiooni juht, Türi VTÜ pealik Meelis Välimäe ütles, et temal võtab Eesti inimeste aktiivsus ukrainlasi aidata silma märjaks.



Ukrainlaste abistamise aktsiooni korraldasid Türi Vabatahtlik Tuletõrje Ühing, Kaitseliidu Järva malev, Naiskodukaitse ja Türi vallavalitsus koostöös Oisu Ukraina Seltsiga, Pagulasabikeskuse ja Päästeliiduga.