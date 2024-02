Presidendi tunnustuse saanud päästja rõhutas ühistöö tähtsust

"Tunne on ju äge. Neid vabatahtlikke minu ümber, selliseid tublisid ja aktiivseid on õnneks palju. Ja see on kõik selline ühistöö ja meeskonnatöö," ütles Eesti Punase Risti V klassi teenetemärgi saanud Välimäe.

Türi Vabatahtliku Tuletõrjeühingu juhatuse liige Välimäe on viimased pea kaks aastat väga tublisti panustanud ka Ukraina abistamisse.

"Ma ikkagi olen jätkuvalt arvamusel, et Ukraina kaitseb täna nii Eestit kui kogu Euroopat Venemaa terrori eest ja niipalju kui kogu Euroopa Ukrainat toetab, siis selle võrra on meil endal ka turvalisem. Nii et selle nimel me pingutame," rääkis ta.

"Aktuaalse kaamera" intervjuu Välimäega algas sellest, et kuna kolmapäeval avati Türil uus päästekomando, on vabatahtlikel nüüd lootus kunagi neile kuulunud vana pritsumaja tagasi saada. Mõistagi tuli riiklik tunnustus Meelis Välimäele suure üllatusea.