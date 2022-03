Fitch langetas Venemaa reitingut veelgi ning ennustab maksejõuetust

Reitinguagentuur Fitch langetas teisipäeval Venemaa riigireitingu kuue pügala võrra tasemelt B tasemele C.

Fitchi hinnangul on Venemaa maksejõuetus peatne, kuna sanktsioonid ja kaubanduspiirangud on vähendanud riigi valmisolekut oma võlgu teenindada, vahendab Reuters.

"Sanktsioonide edasine karmistamine ja ettepanekud, mis võiksid piirata energiakaubandust, suurendavad tõenäosust, et Venemaa reageerib poliitikaga, mis hõlmab vähemalt oma riigivõlakohustuste valikulist mittetasumist," selgitab Fitch.

Fitchi määratud reitingutase C on vaid ühe pügala võrra maksejõuetusest kõrgem. Samale tasemele on hinnanud Venemaa riigireitingu ka agentuur Moody's, mis tähistab seda hindega Ca.