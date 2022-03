Hiina suleb koroona ülikiire leviku tõttu suurlinnu

Nakatumiste tõttu on täielikult suletud mitu väiksemat linna ning kehtestatud ranged reeglid Mandri-Hiina kahes suurimas linnas Shenzenis ja Shanghais.

13. märtsil tuvastati 3400 uut nakatumist. Seda on pea kaks korda rohkem, kui päev varem.

19 provintsi on hädas koroona delta- ja omikronvariandi laia levikuga. Teiste linnade hulgas on täielikult suletud 700 000 elanikuga Yanji linn.

Hiina keskvalitsus heidab provintsivalitsustele ette, et haiguse levikule pole reageeritud piisava karmusega ning meetmed on jäänud liiga leebeks. Samas on ka seni piiranguid väga täpselt järginud hiinlaste hulgas hakanud levima koroonatüdimus.

Majandusteadlased hoiatavad, et rangeil piiranguil võivad olla väga halvad tagajärjed Hiina majandusele.

Ka Hiina teadlased on teinud pöördumisi, mille kohaselt peaks Hiina õppima teiste riikide kombel koroonaga koos elama.

Siiski rõhutab valitsus, et kavatseb ka tulevikus kasutada massilisi sulgemisi koroona leviku pidurdamiseks. Ka ei kavatse Hiina loobuda koroonaviiruse täieliku mahasurumise poliitikast, mis on äratanud imestust mitmest naaberriigis.