Shanghai pikendas karantiini mai keskpaigani

Karmide karantiinimeetmetega, mis hõlmavad ka liikumispiiranguid Hiina 25 miljoni elanikuga äripealinnas, loodetakse nakkusjuhtumite arv mai teiseks pooleks nulli viia, vahendas uudisteagentuur Reuters informeeritud allikate infot.

Väidetavalt jäävad liikumispiirangud, mis sunnivad linna elanikke kodus püsima ning lubavad neid õue ainult lühikeseks jalutuskäiguks või toidupoodi minekuks, paika veel terveks kuuks.

Hiina sotsiaalmeedias levinud videos on näha, kuidas politseinikud vaidlevad elanikega, keda sunnitakse karantiini, kuna nende naaber on andnud positiivse proovi.

"See on nii selleks, et me saaksime täielikult kõik positiivsed testitulemused kaotada," ütles üks politseinik. "Ärge küsige minult miks, siin ei ole miks-küsimusi. Me peame järgima riiklikke juhendeid," lisas ta.

Shanghai linnavalitsus ei ole vastanud Reutersi palvele teemat kommenteerida.

Isolatsiooninõuete pikendamine ja hirm saada pandud karantiinikeskustesse, kus on kehvad sanitaartingimused, on linlaste seas põhjustanud laialdast pahameelt ning isegi sõnelusi võimuesindajatega.

Sel nädalal sotsiaalmeedias levitatud videos on näha, kuidas Apple'i ja Tesla jaoks komponente tootva ettevõtte Quanta töötajad eiravad turvatöötajaid ning ronivad üle tehaseaia, et pääseda isolatsiooni lukustamisest väidetava Covid-19 juhtumi pärast.

Karmid koroonapiirangud Shanghais, pealinnas Pekingis ja teistes suurtes Hiina linnades põhjustavad inimestel psühholoogilisi probleeme, kahjustavad maailma suuruselt teist majandust ning põhjustavad katkestusi globaalsetes tarneahelates ja rahvusvahelises kaubanduses.

Hiina võimude rakendatud meetmed on teravas kontrastis enamuse maailma käitumisega, kus piiranguid leevendatakse hoolimata viiruse jätkuvast levikust ning püütakse jätkata tavapärast elu haiguse püsimisest hoolimata.