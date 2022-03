Fitch: Venemaa otsus tasuda riigivõlga rublades tähendab maksejõuetust

Reitinguagentuur Fitch teatas, et kui Venemaa peaks kolmapäeval tasuma riigilaenu makseid rublades, siis pärast ajapikenduse perioodi möödumist vaataks agentuur sellist käiku kui võla tasumata jätmist (default) ehk maksejõuetust.

Lääneriigid kehtestasid veebruari lõpus karmid Moskva-vastased finantssanktsioonid. Sanktsioonide tõttu on Venemaa kontod välispankades külmutatud.

Venemaa USA dollarites denomineeritud eurovõlakirjade teenindamine kohalikus valuutas kujutaks endast riigi maksejõuetust, teatas Fitch.

Rublades maksmise korral langetakse võlakirjade reiting pärast ajapikendusperioodi lõppu tasemele D. Venemaa pikaajaliseks välisvaluutareitinguks määratakse RD (Restricted Default), see on maksejõuetus.

Kui Venemaa on maksejõuetu, siis on ta rahvusvaheliselt võlakirjaturult ära lõigatud. Moskva võib loota, et riigi võlakirjasid ostavad peamiselt Venemaa pangad.

Venemaa võlakirjade omanikud võivad kanda nüüd tõsist kahju. Sageli peavad investorid ja kohustusi mittetäitev valitsus läbirääkimisi kokkuleppe üle, mille käigus võlakirjaomanikele antakse uued võlakirjad, mis on vähem väärt, kuid hüvitavad osaliselt varasema kahju, vahendas AP.

Venemaa väed sõdivad praegu Ukrainas ja lääneriikide sanktsioonid takistavad tehinguid Venemaa ettevõtetega. Seetõttu pole selge, kuidas kokkulepe võib üldse tekkida.

Analüütikud eeldavad, et Venemaa 2022. aasta maksejõuetus ei mõjutaks finantsturge selliselt nagu Moskva 1998. aasta maksejõuetus. Siis tekkis selle tulemusena Aasias finantskriis. USA valitsus pidi sekkuma turule sekkuma ja välja aitama suure riskifondi.

"Venemaa maksejõuetus poleks turule enam suur üllatus, See ei tähenda, et väiksemates sektorites ei tekiks olulisi probleeme," ütles DK Banki analüütik Daniel Lenz.