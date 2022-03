Riik valib Ukraina sõjapõgenikele majutust pakkuva laeva välja teisipäeval

"Laevafirmadele on hange välja saadetud ning esmaspäeval kell 10 oli pakkumuste esitamise tähtaeg," ütles Kristin Rammus kriisi haldava ühendstaabi kommunikatsioonigrupist. "Teisipäeval on selge, kas ja milliste laevafirmadega lepingud sõlmitakse ja siis teavitame sellest ka avalikkust," lisas ta.

Rammuse sõnul ei saa amet laevadele majutusvõimaluse otsimise hankest veel täpsemalt rääkida, sest laevad tuleb ka üle vaadata, kas seal on välja lubatud tingimused ikka olemas. Samuti on tema sõnul laevanduses äri ja konkurentsi teema tõsisemalt esil kui näiteks hotellide puhul.

Välja valitud laeva mahutavusest sõltub ka see, kas sinna saab majutada 2000 või 3000 Ukraina sõjapõgenikku. Samuti on veel lahtine, keda kajutitesse majutama hakatakse: kas üksikuid inimesi või siiski ka peresid. Laevad on plaanis sõjapõgenikele majutamiseks välja pakkuda siiski esimeses järgus.

Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene ütles, et ka nende ettevõte saatis oma pakkumuse majutushankele. "Esitasime kaks eri suuruses laeva," ütles Nõgene.

Ta ei soovinud täpsustada, millistest laevadest jutt käib. "Ma ei taha hakata spekuleerima ja meie tavakliente häirima selle jutuga, sest see (laeva andmine sõjapõgenikele majutuseks - toim.) mõjutab Tallinki tavalist liinitegevust."

Kokku on Eesti alates 27. veebruarist vastu võtnud 21 014 Ukraina sõjapõgenikku. Majutuskohtades on kokku 5602 inimest, nendest lapsi 1874.