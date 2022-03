Veebis kogub toetust üleskutse Putini sala-armuke Šveitsist kodumaale saata

Kümned tuhanded inimesed on internetis allkirjastanud petitsiooni, milles soovitakse, et president Vladimir Putini armukeseks ja laste emaks peetav Alina Kabajeva Šveitsist tagasi kodumaale saadetaks.

Kabajeva on "hullumeelse diktaatori abikaasa", öeldakse keskkonnas change.org avaldatud petitsioonis ning lisatakse, et ka "Eva Braun pöördus oma füüreri juurde tagasi". Üleskutsele oli esmaspäeval oma toetuse andnud juba üle 56 000 inimese, kirjutas väljaanne The Times.

Samas petitsioonis leitakse ka, et 2004. aastal Ateena olümpiamängudel iluvõimlemises kuldmedali võitnud Kabajevalt tuleks tema medalid Putini Ukrainas algatatud sõja toetamise eest ära võtta, vahendas väljaanne Fortune.

Kabajeva võitis oma karjääri jooksul 21 Euroopa meistrivõistluste medalit, 14 medalit maailmameistrivõistlustelt ning kaks olümpiamedalit.

Kabajevat seostatakse Putiniga alates 2008. aastast. Aastatel 2007 kuni 2014 oli Kabajeva Kremli-meelse erakonna Ühtne Venemaa liikmena Vene riigiduuma liige. Parlamendis edendas ta seadusi geide õiguste ning laste välismaale lapsendamise piiramiseks, märkis The Times.

Kinnitamata andmeil on Kabajeval Putiniga vähemalt kolm last ning ta elab Šveitsis, kus tal on sealne elamisluba.

Petitsioonis kutsutakse uurima Kabajeva elamisluba väga tähelepanelikult ning kaaluma, kas see on põhjendatud.

"Me kutsume ka kontrollima nende fondide puhtust, millega osteti kinnisvara, mida see isik kasutab," lisati samas.

Šveits, mis on traditsiooniliselt hoidnud ranget neutraalsust ning pakkunud maailma ja ka Venemaa eliidile turvalist asupaika, ühines pärast Venemaa rünnakut Ukrainale ootamatult Euroopa Liidu kehtestatud sanktsioonidega, pani piirangud Vene pankadele ja oligarhidele ning külmutas ka Šveitsi frankides hoitavad Vene valuutareservid.

Putinil on oma ametlikust abielust Ljudmilla Skrebnevaga, mille nad pärast 30 aastat kooselu lahutasid, kaks täiskasvanud tütart. Putin on hoidnud oma eraelu kiivalt avalikkuse eest varjus.