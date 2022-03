Tartu Ülikooli juhitava seireuuringu tulemustest selgus, et koroonaviiruse levimus Eesti täisealises elanikkonnas on jaanuariga võrreldes kolmekordistunud.

Nakkus on laialdaselt levinud kõigis vanuserühmades, kuid teadlaste sõnul on haiguselaine tipp möödas. Koroonaviirusevastased antikehad on tekkinud ligi 90%-l täisealistest, ütles uuringu autor, professor Ruth Kalda.