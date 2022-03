Eesti võib jõuda maskikohustuse kaotamise punkti paari nädala pärast

Koroonaviiruse leviku riskitase võib olla madal, keskmine, kõrge ja väga kõrge. Riskitaseme põhimõõdikuteks on Covid-19 nakatunute ja hospitaliseeritute arv.

Koroonaviiruse riskitase Eestis on sellest teisipäevast kõrge (ehk nn valgusfooris oranžil tasemel), veel eelmisel nädalal oli see väga kõrgel tasemel (valgusfooris punane).

Terviseameti epiidülevaates prognoositakse, et kahe-kolme nädala jooksul võiks riskimaatriksil jõuda ka keskmisele (kollasele) riskitasemele, aga madalaima riskitasemeni (roheline) jõudmist enne maikuud terviseamet ei prognoosi.

Teadusnõukoja juht Toivo Maimets on ERR-ile öelnud, et maskikohustus võiks kaduda siis, kui Eesti on koroonaviiruse riskimaatriksis jõudnud kollasele.

Kolmapäeval avaldatud epiidülevaates (andmed 21. märtsi seisuga) kirjutatakse, et seitsme päeva keskmine nakatunute arv Eestis on 1567,6. Langus on olnud nädal varasemaga võrreldes 26,8 protsenti.

Nakatamiskordaja R püsib 0,75 piires. Terviseameti hinnangul on väike oht, et piirangute kadumisega võib R tõusta taas üle 0,8.

Epiidülevaates kirjutatakse ka, et koroonaviiruse neljanda laine surmajuhtumitest (alates 13. detsember 2021) on vaktsineerimata inimeste osakaal 73,2 protsenti. See osakaal sarnaneb vaktsineerimata inimeste osakaaluga (74,5 protsenti) kolmanda laine jooksul (1. juuli kuni 12. detsember 2021).