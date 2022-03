Maimets: maskid võiksid kaduda, kui jõuame kollasele tasemele

"Kui me täna oleme riskimaatriksis punases, siis me tahaksime kollasesse jõuda. Tahaksime näha püsivat langust. Me jälgime seda trendi ja otsime tasakaalukohta," ütles Maimets ERR-ile.

"Selge on see, et homme ei ole see päev, aga me väga aktiivselt jälgime seda situatsiooni. Me arutame seda terviseametiga, sotsiaalministeeriumiga ja esitame valitsusele oma seisukohti sel hetkel, kui nad küsivad," lausus Maimets.

Ta täpsustas, et seni ei ole valitsus teadusnõukojalt küsinud, et millal võiks olla sobiv hetk maskikohustuse kaotamiseks.

Maimets rääkis, et kuigi on näha, et uued nakatumised ja Covidi tõttu hospitaliseerimised lähevad allapoole, on nakatumise suhtarv 100 000 inimese kohta 14 päeva jooksul siiski üle 2000. "See on ikka päris kõrge. Meil on täna 210 Covidi tõttu haiglasse sattunud patsienti ja 527 Covidiga naktunud patsienti haiglas. Need arvud on ikkagi väga suured," lausus Maimets.

Maimets ei osanud anda selget vastust selle kohta, miks Eestis ei ole nõutud FFP2 kaitsemaski kasutamist.

"Meil ei ole tõepoolest sellist nõudmist. Sellele küsimusele on raske vastata, sest mind siis ei olnud, kui need nõudmised kehtestati. Me oleme tegelikult pigem vaadanud, milliste argumentidega neid nõudeid leevendada. Päris selge on see, et maskid ei aita sajaprotsendiliselt ei nakatumist vähendada, ei haigestumist vähendada ega surmasid vähendada. Samas on nende efektiivsus nullist igal juhul parem," kommenteeris Maimets.

"See sõltub palju sellest, kuidas maski kantakse ja mis materjalist maski kantakse. See efektiivsus on kuskil seal vahepeal. FFP2 on parem, aga selle kandmine on mõneti inimestele keerulisem, sest see filtreerimise tegur on suurem, hingamine ei ole päris nii hea nagu meditsiinilise maskiga," lisas ta.

"Hiljaaegu ma lugesin professor Irja Lutsari seisukohta, et maskid aitavad umbes 30 protsenti ja FFP2-d aitavad paremini. Minul on täpselt samasugune ettekujutus jäänud. On täiesti selge, et mida korrektsemalt me kanname, seda efektiivsem see on," ütles Maimets veel.

Maimets rääkis ka, et teadusnõukoda on arutanud ka uue vaktsineerimiskava koostamist. "Me oleme mingisuguseid kokkuvõtteid teinud. On olemas teatud mõtted, mida me järgmisel kabinetiistungil ka valitsusele esitame, et kuidas vaktsineerimises kõhklejatega oleks võimalik edasi minna," ütles Maimets.

"Enamik Euroopa riikidest töötab selle nimel, mis hakkab sügisel juhtuma. On päris selge, et see viirus meie seast ära ei kao ja mingisuguses kontekstis tuleb ta sügisel tagasi. Ja minna meie 63-protsendilise vaktsineeritusega sügisele vastu teeb natuke kõhedaks," ütles Maimets.