Hiina sulgeb pool Shanghai linna

Ühtekokku puudutab sulgemine 11 miljonit inimest. Kõik nad peavad andma ka koroonaproovi. Kui proov on negatiivne, saavad nad "rohelise koodi", mis võimaldab neil käia toidupoes ja avalikes kohtades.

Peale hädavajalike käikude inimesed kodust välja tulla ei tohi. Kodutööle peavad jääma kõik, kelle amet seda vähegi võimaldab.

Ligi pooled Hiina viimaste päevade koroonanakatumised on tuvastatud Shanghais.

Sulgemine on tekitanud linnaelanikes laialdast nurinat. Linlased kurdavad, et ootamatu sulgemise tõttu ei suutnud nad koju piisavalt varusid hankida, samuti jäävad paljud ilma vajalikust arstiabist.

Hiina on kehtestanud koroona täieliku mahasurumise poliitika ehk nullnakatumise poliitika.

Viimasel ajal on kodanikud kogu riigis nurisema hakanud, et Hiina koroonapoliitika on liiga range ja vaja oleks leebemaid lahendusi, nagu tavaks suuremas osas maailmast.