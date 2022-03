Politsei on saanud viimasel ajal paarkümmend teadet Z-tähe kasutamise kohta

Eesti politsei on saanud viimastel päevadel saanud paarkümmend teadet sõda õhutava Z-tähe kasutamise kohta. Politsei sõnul on tegemist olnud provokatsioonidega.

ETV saates "UV faktor" rääkisid sel nädalal 9. mai rahvakogunemistest ja sõda õhutava sümboolika keelustamisest riigikogu liige Maria Jufereva-Skuratovski, vandeadvokaat Carri Ginter, Narva linnapea Katri Raik ja PPA korrakaitsebüroo juht Valdo Põder.

Valdo Põder rääkis, et näiteks sõda õhutavate Z-tähe ja Georgi lindi kasutamine pole Eestisse saabunud sõjapõgenike suhtes aus. Ta tõdes, et inimesed on sõja tõttu praegu õigustatult väga tundlikud.

"Ma arvan, et ühiskond on täitsa õige asja pärast tundlik, sest see pole okei, mis täna Ukrainas toimub ja me ei saa seda aktsepteerida," ütles ta.

Põdra sõnul on politsei saanud viimastel päevadel umbes 20-30 väljakutset seoses Z-tähe kasutamisega.

"Teavitatakse Z-tähe sümbolist autol või on joonistatud hoonele. Me ikkagi reageerime neile. Me reageerime ka siis, kui seda sümbolit kasutatakse mingis kontekstis sotsiaalmeedias. Need asjad ei jää meil tähelepanuta," rääkis ta.

Põdra sõnul ei ole väljakutsed olnud juhuslike Z-tähe kujutiste kasutamise kohta. "Ma julgen öelda, et need on teadlikud provokatsioonid," märkis ta.

Riigikogu arutab vaenuliku sümboolika kasutamise karistamist ning Põdra sõnul tahab politsei samuti sümboolika kasutamise kohta selgemat õigusloomet.

Carri Ginter ütles, et kuigi ta on seda meelt, et ühiskond peab ise asjadega hakkama saama ning seadusi ja piiranguid võiks olla võimalikult vähe, siis sõja ajal on olukord teistsugune ja sõda õhutava sümboolika osas võiks olla selgus.

Ginter selgitas, et praegu on näiteks Georgi lindi kasutamine midagi muud kui eelmisel või üle-eelmisel aastal 9. mail Pronkssõduri juures. Praegu tuleb tema sõnul tagada Ukraina sõjapõgenike kaitse Eestis ning ka politsei töö oleks lihtsam, kui sellise sümboolika kasutamine oleks reguleeritud mingi paragrahviga.

Katri Raigi sõnul ei jõua riigikogu enam sümboolikat puudutavat seadust 9. maiks muuta. Ta ütles, et riigikogu veskid jahvatavad aeglaselt ning asja üks pool on seaduse väljakuulutamine, aga teine pool on ka selle tutvustamine vene inimestele, et nad mõistaksid, miks teatud sümboolika keelustatakse.

Maria Jufereva-Skuratovski sümbolite keelustamist ei poolda, kuna tema sõnul reguleerib juba olemasolev korrakaitseseadus nende kasutamist. Ta selgitas, et kui mõne inimese tegevus külvab vaenu ja vihkamist, siis on võimalik sellele reageerida juba praegu.

Jufereva-Skuratovski hinnangul võib näiteks Georgi lindi keelustamine viia selleni, et need vene inimesed, kes seda varem ei kandnud, hakkavad seda nüüd just tegema. Jufereva-Skuratovski kinnitas, et ema enda jaoks ei tähenda Georgi lint midagi ja ta seda ei kanna.

Politseil on 9. mai rahvakogunemiste kohta ohuhinnang koostamisel.