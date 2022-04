Julgeolekuolukorra halvenemine viis Soome Koonderakonna toetuse rekordtasemele

Praegu opositsioonis oleva Kokoomuse toetus on tõusnud lühikese ajaga 3,5 protsendipunkti võrra ning ei ole Yle küsitlustes kunagi varem nii kõrge olnud.

Kokoomusele järgneb peaministripartei sotsiaaldemokraadid (SDP) 19 protsendiga. SDP toetus on samuti tõusnud (0,5 protsendipunkti), sotsiaaldemokraadid on oma populaarsust kasvatanud peamiselt koalitsioonipartnerite arvel, märkis Yle.

Küsitluse läbi viinud uuringufirma Taloustutkimus teadusdirektor Tuomo Turja ütles, et Kokoomuse toetuse tõusu taga on julgeolekuolukord, kuna Venemaa alustatud sõda Ukrainas on kestnud juba üle kuu aja.

"Vaadates iganädalasi küsitlusi, siis tõusis Kokoomuse toetus juba nädal pärast Vene invasiooni ning on jäänud pidama 26 protsendist kõrgemal," rääkis Turja. Kokoomus on juba pikemat aega ja avalikult toetanud Soome astumist NATO-sse.

"Soomlased näevad julgeolekuolukorra halvenemist ning toetus NATO-sse astumisele on kasvanud. Kokoomus kui Soome kõige NATO-sõbralikum partei on sellest võitnud," rääkis Turja.

Uuringust selgus ka, et Kokoomuse toetuse tõus on praktiliselt tervenisti tulnud meesvalijate arvel. Turja hinnangul näitab ka see, et partei toetuse tõus on seotud julgeolekuteemadega, kuna meeste seas on poolehoid NATO-sse astumisele kasvanud märksa rohkem kui naiste hulgas.

Tabeli kolmas erakond on Põlissoomlased, mille toetus on kukkunud kahe protsendipunkti võrra ja on nüüd 13,6 protsenti. Erakonna toetus oli viimati nii madala 2019. aasta veebruaris.

Küsitluse detailsematest andmetest selgub, et Kokoomus on võtnud toetust ära teistelt parempoolsetelt parteidelt.

Uuringust selgus ka, et sotsiaaldemokraadid on suurendanud oma toetust koalitsioonipartnerite – roheliste, vasakliidu ja Rootsi rahvapartei – arvel.

Taloustutkimuse uuring toimus ajavahemikul 2. märtsist kuni 5. aprillini, selle käigus küsitleti 2740 inimest, kellest oma poliitilise eelistuse avaldas 2007. Küsitluse veamäär oli 1,8 protsendipunkti.