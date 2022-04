Tuomioja tekitas segadust Soome NATO-debatis

Soome parlamendiliige ja endine välisminister Erkki Tuomioja tekitas ajal, kui riigis käib aktiivne arutelu selle üle, kas astuda NATO-sse, segadust väidetega, et Rootsi on huvitatud kaitseliidu loomisest Soomega.

Tuomioja (Sotsiaaldemokraatlik erakond) väitel on Rootsi kaitseminister Peter Hultqvist teinud ettepaneku Soome ja Rootsi omavahelise kaitseliidu loomiseks. Tuomioja ütles Soome rootsikeelsele väljaandele Hufvudstadsbladet, et Hultqvist on seda arutanud ka Soome kaitseministri Antti Kaikkoneniga (Keskerakond).

Erkki Tuomioja lisas intervjuus, et see tuli jutuks seetõttu, et Venemaa rünnak Ukraina vastu on toonud päevakorda mõlema riigi võimaliku ühinemise NATO-ga. "Seetõttu on tekkinud huvi ka alternatiivsete võimaluste vastu," ütles Tuomioja.

Rootsi kaitseminister Hultqvist teatas uudisteagentuurile TT, et Rootsi teiste erakondadega ei ole seda arutatud.

"Niisugust ega ka ühtki teist küsimust ei ole vestlustes teiste Rootsi erakondadega laual olnud," kinnitas Hultqvist TT-le saadetud sõnumis. Ta lisas, et ei soovi usalduslike jutuajamiste sisu kommenteerida.

Soome kaitseminister Kaikkonen ütles Soome ringhäälingule Yle, et Soome ja Rootsi ei tee ettevalmistusi sõjalise liidu loomiseks. Tema sõnul süvendatakse koostööd teisel viisil.

"Võin öelda, et meie kaitsejõud suhtlevad omavahel 24/7. Tõenäoliselt tihendame tulevikus veelgi koostööd Rootsiga. Aga niisuguse omavahelise kaitseliidu loomist käsil ei ole," ütles Kaikkonen.

Tuomioja ütles, et Soome-Rootsi kaitseliit ei pea olema mõeldud igaveseks, aga see võiks olla lahendus mõneks lähemaks aastaks. Tuomioja avaldas soovi, et Soome seda kaaluks, aga enda sõnul kardab ta, et valitsus on juba teinud otsuse NATO-sse astumiseks.

Varem on Tuomioja olnud selle vastu, et Soome NATO-ga liituks.

Soome peaminister Sanna Marin, kes on Tuomioja parteikaaslane, on lubanud otsust NATO-ga liitumise või mitteliitumise kohta lähikuudel.