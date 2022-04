Smart-ID ja mobiil-ID teenuse pakkuja on raskustes kindlustaja leidmisega

Riigile Smart-ID, mobiil-ID ja ID-kaardi elektroonilise isikutuvastuse teenust pakkuv SK ID Solutions teatas majandusministeeriumile, et neil on suuri probleeme seadusega nõutava vastutuskindluse poliisi hankimisega, mis seaduse järgi võib tähendada teenuse pakkumise lõppu.

Eesti riigile elutähtsaid teenuseid pakkuv SK ID Solutions seisab probleemi ees, sest vaatamata pingutustele pole suudetud leida kindlustusfirmat, kellega sõlmida seadusega nõutav vastutuskindluse poliis.

Kindlustusfirmadega on suheldud juba eelmise aasta keskpaigast ning praegu kehtiv kindlustuski on saadud vaid tänu sellele, et ettevõtte omanik Telia Eesti on osa suuremast Telia Company kontsernist, kirjutas SK ID Solutionsi juht Kalev Pihl majandusministeeriumile (MKM) saadetud kirjas.

"Erialase vastutuskindlustuse poliisi saamisel oleme kasutanud rahvusvahelise kindlustusmaakleri abi (AON) kindlustuspakkumiste saamiseks meie kindlustusregioonis ja otse Londoni edasikindlustajatelt. Erialase kindlustuspoliisi saamine on raskendatud turusituatsiooni tõttu, kus kindlustusettevõtjad on muutnud strateegiat IT ja küberturbe tegevuste kindlustamisel või loobunud üleüldse valdkonna kindlustamisest – see valdkond on hetkel nende jaoks ebaatraktiivne kõrgete riskide tõttu või ei vasta nende ärieesmärkidele," märkis Pihl.

Pihl lisas, et rahvusvahelised kindlustusettevõtjad pole huvitatud Balti regioonis kindlustamisest, Eesti kindlustusettevõtjatel pole aga voli ega kompetentsi sellise kindlustuskattega kindlustuse väljastamiseks.

"Seega on meie arvates tegu turutõrkega mille kaudu võib osutuda võimatuks osutada elutähtsaid teenuseid hädaolukorra seaduse mõttes," kirjutas Pihl.

Pihl tegi ettepaneku kaotada seadusest kohustusliku vastutuskindlustuse lepingu kohustus ning jätta lahti võimalus erinevateks vastutuse tagamise meetmete

rakendamiseks.

"Alternatiivina on vaja tagada riiklikult võimalus osta kohustuslikuks tehtud kindlustust oma teenustele ja protseduurid, kui siiski sellist kindlustust hankida ei ole võimalik usaldusteenuse pakkuja pingutustest sõltumata," märkis Pihl.

Tuntumad SK ID Solutionsi usaldusteenused on näiteks Smart-ID, mobiil-ID või ID-kaardile elektroonilise isikutuvastuse ja allkirjastamise sertifikaatide väljaandmine. Viimased kaks on ka kui elutähtsa teenuse toimimiseks vajalikud komponendid hädaolukorra seaduse mõistes.

ERR on pöördunud kommentaari saamiseks ka MKM-i poole.