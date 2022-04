Otse kell 10: riigikogu arutab olukorda Ukraina abistamisel

Ettekande teevad riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu, välisminister Eva-Maria Liimets ja MTÜ Slava Ukraini tegevjuht Johanna-Maria Lehtme.

Reinsalu sõnul on väga oluline, et riigid ei väsiks Ukrainat aitamast. Tema sõnul on kogu Euroopa tuleviku huvides vaja leida viise, kuidas Eesti saab Ukrainat abistada ning kuidas julgustada teisi Euroopa Liidu riike koostöös või eraldi Ukrainat võimalikult palju aitama.

Ettekannetele järgnevad küsimused ettekandjatele ning fraktsioonide ja riigikogu liikmete sõnavõtud.