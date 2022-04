Keskerakond võib Taavi Aasa välja vahetada

ERR-ile teadaolevalt on Keskerakonnal valminud plaan vahetada järgmisel nädalal välja majandus- ja taristuminister Taavi Aas. ERR-iga rääkinud Keskerakonna juhtivad liikmed väitsid, et Aas pole piisavalt palju paistnud avalikkuses silma, kuigi tema sisulisele tööle etteheiteid polevat.

Üks põhjus Taavi Aasa riigikogusse tagasikutsumiseks on ka erakonna juhtide soov eemaldada riigikogust Taavi Aasa asendusliige Oudekki Loone. ERR-iga rääkinud erakonna üks liidritest ütles, et Oudekki Loone käitumine Venemaa agressiooni taustal ei jäta kahtlust, et enne 9. maid tuleb ta riigikogust lahkuma sundida.

Uue majandus- ja taristuministri kohale kaalutakse teistes hulgas Jaanus Karilaidu.

Aas: alati peab olema valmis koht vabastada

Kui ERR Aasa poole pöördus ja selle võimaluse kohta küsis, pidas ta esmalt 10-sekundilise pausi. Seejärel ütles Aas, et iga minister peab olema valmis, et tuleb oma ametikoht ühel hetkel vabaks teha.

"Eks eri võimalusi on arutatud, aga nii otseselt mitte. Kõik sõltub eelarve läbirääkimistest. Ma arvan, et on valdkondi, mis vajavad suuremat tuge," sõnas Aas.

Küsimusele, kuidas täpselt on ta võimalik lahkumine seotud eelarveläbirääkimistega, ütles Aas, et ta "ei ole valmis seda kommenteerima".

Väidet, et tema ministrikohalt riigikogusse mineku taga on soov sundida sealt lahkuma asendusliige Loone, nimetas Aas "huvitavaks spekulatsiooniks, mida tuleks riigikogu juhtide käest küsida".

ERR-ile teadaolevalt on Keskerakond oma plaanist teavitanud ka valitsuspartner Reformierakonna juhte.

Ratas: täna erakonna juhatus sellist otsust teinud pole

Keskerakonna esimees Jüri Ratas jagas sotsiaalmeedias ERR-i uudist ja teatas, et "täna sellist otsust erakonna juhatus seoses majandus- ja taristuministriga teinud ei ole".

"Taavi Aas on teinud tõsist tööd oma valdkonnas. Töötanud aktuaalsete energiateemadega, et leida selles valdkonnas muredele lahendused pidades silmas järgmist kütteperioodi, sealhulgas riigi gaasivarude tagamist ning vajaliku LNG-terminali rajamist. Ministrivahetus võib alati tulla kõne alla, kuid täna sellist otsust erakonna juhatus seoses majandus- ja taristuministriga teinud ei ole. Edu Taavi Sulle, jõudu tööle!" kirjutas Ratas.

Loone: ma ei viska ise keset mandaati lusikat nurka

Oudekki Loone ütles ERR-ile, et Aasa võimalik lahkumine põhjendusega, et nii peab riigikogust lahkuma Loone, olevat "huvitav kuulujutt".

"Kandideerisin riigikogusse, et oma valijaid esindada ja ma ei viska keset mandaati ise lusikat nurka," ütles Loone.

Ta lisas, et Taavi Aas on majandusministrina väga head tööd teinud ja kui ta peaks valitsusest lahkuma, oleks see kahetsusväärne ja Keskerakonna jaoks halb.

Loone lisas, et ta ei ole veel otsustanud, kas kandideerib Keskerakonna ridades vähem kui aasta pärast toimuvatel riigikogu valimistel.

Keskerakonna laiendatud juhatus koguneb teisipäeva õhtul

Loone sõnul koguneb teisipäeva õhtul Keskerakonna laiendatud juhatus, kes hakkab muuhulgas arutama ka 9. maiga seonduvat.

"Minu esimene instinkt 24. veebruaril (kui sõda puhkes - toim) oli, et ma ei lähe 9. mail pronkssõduri juurde. Aga nüüd minu valijad arvavad, et see pole see sõda ning 9. mail minnakse mälestama oma lahkunud sugulasi. Eesti riik peaks laskma rahus mälestada oma minevikku, perekonna lugu, oma püha."

Loone lisas, et ta ei saa aru, miks vaadatakse 9. maid kui konflikti. Ta rääkis, et alates 2007. aastast muutus pronkssõduri juures käimine suureks sündmuseks, sest lisaks oma perekonnaloo mälestamiseks tahtsid siinsed vene inimesed "tunda, et võivad oma püha tähistada avalikus ruumis".

"Peaksime seda riigi ja institutsioonidena tunnustama, mitte keelama," sõnas Loone.