Taavi Aas: ma jätkan ministriametis

Taavi Aas tunnistas ERR-ile, et tõepoolest arutas Keskerakond võimalust, et ta siirdub majandus- ja taristuministri ametist riigikogusse, kuid praegu on selge, et ta jätkab ministrina.

"Praeguse seisuga jätkan ametis ja kinnitan seda, et sellist konkreetset plaani [ministriametist sel nädalal välja vahetada] polnud. Samas saan kinnitada, et erinevaid variante on arutatud. Aga konkreetset plaani mind välja vahetada polnud," ütles Aas neljapäeval ERR-ile.

Küsimusele, kas see väide ei vastanud üldse tõele, vastas Aas, et saab kinnitada vaid seda, et erakonnas on arutatud erinevaid võimalusi.

"Aga et plaan küps oleks olnud, seda mitte. Üks variant tõesti oli, kas ma võiksin suunduda riigikokku või mitte. Aga selliseid arutelusid on olnud erakonnas ka varasemalt ja tuleb ka tulevikus. Selles ei ole midagi imelikku," sõnas Aas.

ERR kirjutas 12. aprillil, et Keskerakond kaalub majandus- ja taristuministri Taavi aasa väljavahetamist. Seda kinnitasid mitmed Keskerakonna juhtpoliitikud, kuid mitte avalikult oma nime alt.

Üks põhjusi Aasa riigikogusse tagasikutsumise aruteludes oli erakonna juhtide soov eemaldada riigikogust Aasa asendusliige Oudekki Loone. ERR-iga rääkinud erakonna üks liidritest ütles, et Oudekki Loone käitumine Venemaa agressiooni taustal ei jäta kahtlust, et enne 9. maid tuleb ta riigikogust lahkuma sundida.

Sel neljapäeval hääletas Loone riigikogus nii vaenusümbolite eksponeerimist keelava seaduse kui ka Venemaa tegevuse Ukrainas genotsiidiks tunnistamise avalduse poolt.