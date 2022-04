ERR Ukraina piiril: pagulasi naaseb järjest rohkem Ukrainasse

Kuu tagusega võrreldes on pilt seal oluliselt muutunud. Ukrainast ei ole tulemas suurt hulka naisi ja lapsi. Küll aga on järjekord Ukrainasse suunduvatest veoautodest, mis ilmselt viivad sinna abi ja nii oli see ka kuu aega tagasi.

Leedust Kaunasest pärit Arunas veedab seal vabatahtlikuna koos oma pojaga puhkust, et valmistada Ukrainast tulijatele süüa. Sadakond portsu söödi teisipäeval ära.

Tullakse Ukraina idaosast ja inimesed on traumeeritud.

"Hersonist tullakse, Donbassist tullakse ja eile tulistati siin lähedal kohalikul polügoonil ja nad ehmusid, küsisid, et mis see on ja mina ütlesin neile, et poolakad õpetavad ukrainlastele uusi relvi. Ja nemad vastasid, et see on hea," rääkis Arunas.

Lvivi sõitsime bussiga, mis viib inimesi kodumaale tagasi. Enam kui pool miljonit Ukraina pagulast on tänaseks tagasi pöördunud.

"Me sõidame tagasi, sest me elame Lvivis, see on piirivalvepunkti lähedal. Kui algab sõjaline tegevus Lvivis, siis me pöördume tagasi. Kuid me oleme olnud juba terve kuu Poolas, enam kui kuu, laps tahab näha oma isa," lausus Mariana.

Lvivi rongijaam, mis kuu aega tagasi pakkus dramaatilist vaatepilti tuhandetest inimestest, kes üritasid end rongidele pressida, on praegu rahulik ja pileti Kiievisse saab osta praktiliselt järjekorrata.