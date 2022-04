"AK. Nädal": kuidas inimesed suhtuvad Soome ja Rootsi NATO-ga liitumisse?

Arvamused Helsingis:

"Ma veidi arvan, et peab, aga ma ei tea kõiki põhjendusi. Peaks teadma rohkem headest külgedest. Neist räägitaksegi palju, aga palju on halbu külgi. Ja kui palju see maksab ja mida see tähendab näiteks Soome meestele, sellest ma tahaks natuke rohkem teada."

"Ma usaldan meie poliitilisi juhte ja presidenti, kes teavad neist asjadest palju, et nad teevad selle õige, targa otsuse. Ma ei tea asjast piisavalt, aga kui peaks tunde tasandil otsustama, siis see otsus oleks NATO kasuks."

"Meie julgeoleku alalhoidmiseks. Soomel on hea kaitsevõime, aga mõne suurjõu vastu sellest ei piisa."

"Ma põhimõtteliselt ei poolda sõjalisi koalitsioone, aga nüüd ei ole see põhimõte enam nii kindel ehk siis, ma endiselt ei poolda, aga ega see liitumine mingi maailmalõpp nüüd ka ole."

Arvamused Tallinnas:

"Ainult positiivselt. Ja kahe käega. Ja ootan kui Rootsi järgneb."

"Eks nad on pikalt ju rääkinud sellest, eks nad peavad ise otsustama."

"Nad võiks ju liituda."

"President Ilves vist ütles, et siis on Läänemeri NATO sisemeri, kus on Kaliningradi saar. Minu meelest see on ilusti välja mõeldud."