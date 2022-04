Hispaanias kaob maskikohustus

Alates kolmapäevast peab Hispaanias maski kandmist jätkama veel vaid ühistranspordis, hooldekodudes, tervishoiuasutustes ja apteekides. Mujal siseruumides see kohustus kaob. Maski kandmist on järjekindlalt nõutud vaid kuu aega vähem kui kaks aastat ehk 699 päeva.

Päevalehe El Pais tellitud värske avaliku arvamuse küsitluse järgi peab 54 protsenti küsitletutest maskikohustuse kaotamist siiski enneaegseks. 28 protsenti inimestest leiab, et otsus tuli õigel ajal ja 10 protsenti, et see tuli liiga hilja.

Paljud inimesed kavatsevad maski kandmisega ka vaatamata kohustuse kadumisele mitmel pool jätkata.

70 protsenti küsitletutest lubab maski edasi kanda poodides, 69 protsenti kinos, teatris ja kontserdil, 62 protsenti spordikeskustes ja 58 protsenti baarides ning restoranides. Maski kandmisega tahavad jätkata pigem eakamad inimesed, julgemalt tunnevad end noored.

Teisipäeval oli Hispaania haiglates 5635 koroonahaiget, intensiivravil oli neist 345. Hospitaliseerimised on tõusuteel, intensiivravis olijate hulk on aga viimase nädalaga vähenenud.

Kuigi kogu rahvastikku Hispaanias enam ei testita, jätkatakse sellega üle 60-aastaste inimeste puhul. Nende seas on 14 päeva haigestumisjuhtumeid 100 000 elaniku kohta 505,8 ehk 70 võrra rohkem kui nädal tagasi.