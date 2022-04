Reedel ilmus viimane Saaremaa ajalehe Meie Maa number

Reedel ilmunud numbriga saab läbi Saaremaa ajalehe Meie Maa enam kui 100-aastane ajalugu, teatas väljaanne pealkirja "Nüüd on siis kõik!" all.

"Oleme siin maakonnas teinud ajalehte üle 15 aasta konkurentsitingimustes, kus kulud on väga suured ja tulud pooled võimalikest," kirjutas reedeses lehes väljaandja Priit Rauniste. "See pole tegelikult jätkusuutlik ja on pigem vägagi suur ime, et see nii kaua kestnud on. Kahe saare mehe jonn, nagu öeldakse."

Saaremaal ilmub lisaks Meie Maale, mille omanikuks on Arne Pagil, Vjatšeslav Leedole kuuluv Saarte Hääl.

"Kahjuks pidev rahakulutamine ei saa kesta igavesti ja nüüd oleme sunnitud tegema oma viimase lehe," teatas Rauniste. "On piinlik tunnistada, et oleme abi otsinud erinevatelt jõukatelt inimestelt ja kellegi jaoks pole oluline olnud sõltumatu ajakirjanduse jätkumine ei meie maakonnas ega ka mitte naabersaarel, kus me Hiiu Lehte oleme välja andnud."

Meie Maa omanikfirmale OÜ Saaremaa Raadio kuulub ka Hiiu Leht.

"Oleme pakkunud meie lehti ja turgu ka suurtele meediamajadele, kel pole olnud kahjuks huvi – mida sa kahjumis asjast ikka ostad… Kõik näevad ajakirjanduses vaid äri, mitte missiooni," tõdes Rauniste.

"Meie motivatsioon on olnud peamiselt see, et Hiiumaa ei jääks kohaliku leheta ja Saaremaa meediavõim ei jääks ainult Leedo kätte. Miks see on oluline? Kas olete tähele pannud, et ajalehe omanikust, kes on kriminaalsüüdistuse all, pole Saarte Hääl teinud ühtegi sellesisulist uudist? Isegi kui Aktuaalne Kaamera teeb uudise, siis Saarte Hääle ajakirjanikud on vait nagu kult rukkis. Piinlik on ju leivaisa pattudest kirjutada. Sobib vaid kiidulaulu tiražeerida ja oma ettevõtetele tasuta reklaami teha," jätkas Rauniste.

Rauniste märkis, et Meie Maa omanikust väliseestlase Arne Pagili jaoks on missiooniprojektina saarlastele sõltumatu ajalehe pakkumine aastate jooksul maksma läinud kaks miljonit eurot.

"Peab tunnistama, et tegemist on väga raske otsusega, aga midagi ei ole teha," ütles saare juurtega 81-aastane Arne Pagil, kes on olnud ajalehe Meie Maa ja Saaremaa Raadio OÜ omanik 29 aastat.

"Suur tänu meie toimetuse inimestele ja teistele töötajatele! Olen väga tänulik meie tellijatele ja lugejatele. Samuti reklaamiandjatele ja kuulutajatele nagu ka kõigile koostööpartneritele," kirjutas Rauniste. "Mis saab edasi ja kas meie tellijatele niiöelda raisku läinud raha ka tagasi makstud saab, selgub arvatavasti edaspidi pankrotimenetluse käigus. Mina tegevjuhina pole saanud lehte õigel ajal kinni panna, kuna omanik pole vastavat otsust teinud/lubanud teha."