Vabaõhumuuseumis tähistati kevadpüha traditsioonilise laadaga

Laadal mängis orkester ja tantsiti rahvatantse. Kolhoosi korterelamus pidas sünnipäeva aga kümneaastane Tiina, kelle pidu viidi aastasse 1978.

Vabaõhumuuseumis tutvustati ka loomapidamist ja külastajad said teha tutvust Sepa talus elavate lammaste Juuli ja Maaliga.

Muuseumitöötaja Einike Sooväli rääkis, et tänavu on lambad veel pügamata, kuna kevad on külm olnud.

"Vana eestlane niitis lammast neli korda aastas lausa ja sellepärast, et saaks võimalikult palju villa, et saaks võimalikult palju riideid," rääkis Sooväli.

Muuseumi juhi Tanel Veeremaa sõnul on ilus ilm nende trump ja kohale oodati üle tuhande külastaja.

"Kevadlaat ise on Vabaõhumuuseumi selline traditsiooniline üritus, aga koroonast tulenevalt ei ole me kahel aastal saanud seda kevadlaata siin pidada, nii et tõeliselt hea meel on, et täna 2022. aastal on meil uuesti võimalik kevadlaat ellu kutsuda," rääkis Veeremaa.