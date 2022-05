Eesti Pank laseb ringlusse Ukrainale ja vabadusele pühendatud mündi

Erikujundusega münt valmib Eesti Panga, Ukraina keskpanga ja Eesti Kunstiakadeemia koostöös.

"Mul on hea meel, et tehes seda koostöös Ukraina keskpangaga, me saame siit teenida ka natukene tulu, müües huvilistele eriliselt pakendatud mündikaarte, mille tulu anname Ukraina keskpangale. See läheb Ukraina riigi toetuseks ehk kui see mündikaart suvel meil valmis saab, siis selle ostmine tähendab toetust Ukrainale," selgitas Eesti Panga president Madis Müller.

Kujunduse saamiseks korraldati konkurss Eesti Kunstiakadeemiasse õppima tulnud Ukraina tudengite seas. Darja Titova võidutööl on kujutud neiu, kel on peas traditsiooniline Ukraina pärg ehk vinok ning ta hoiab kaitsvalt käes väikest lindu.

"Ma tahan näidata, et väike naine võib kaitsta igaüht, ta võib olla tugev ja tulla toime ka sellise olukorraga nagu praegu on. Ma tunnen end nüüd paremini, sest nagu ma aru saan, aitan ma sellega oma riiki, see on heategevusprojekt. Ja ma sain ka aru, et minu nimi pannakse sellele mündile," rääkis Titova.

Selleks, et münt pääseks ametliku maksevahendina käibele kogu euroala 19. riigis, peavad kujunduse heaks kiitma liikmesriigid ja Euroopa Komisjon.

"Me väga loodame, et me mündikaardid saame valmis suve esimesel poolel, aga suures koguses käibemüntide tootmine jääb praktilistel põhjustel aasta lõpu poole," ütles Müller.