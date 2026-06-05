X!

Piltuudis: Sipsiku mündi soovijatest tekkis Eesti Panga ümber järjekord

Eesti
Sipsiku mündi huviliste järjekord ümber Eesti Panga hoone
Vaata galeriid
7 pilti
Eesti

Reedel tuli armastatud raamatutegelase Sipsiku 65. sünnipäeva puhul ringlusse kaheeurone münt, mille ühte külge ehib Sipsik. Kuigi münt jõuab kaubanduse vahendusel inimeste rahakotti, kogunes mündihuvilistest reede lõunaajal Eesti Panga hoone ümber pikk järjekord.

Kirjanik Eno Raua ja kunstnik Edgar Valteri loominguna sündinud Sipsik on oma 65 tegutsemisaasta jooksul rännanud Tähekese veergudelt raamatusse ja filmi ja nüüd jõudis ta ka mündile. Edgar Valteri kavandi põhjal lõi mündi kujunduse disainer Ivar Sakk.

Mündikaardi kujunduse autor on graafik Vladimir Taiger, kes kujundas ka Eesti kroonid. Mündikaardile on teksti seadnud kunstnik ja kirjanik Piret Raud.

Sipsiku auks vermiti miljon münti, millest 17 000 pakendatakse meenetootena mündikaarti. Esialgu tootis Eesti Pank 8500 mündikaarti, kuid nii mündi kui ka mündikaardi vastu tunti erakordselt suurt huvi. Seetõttu otsustas keskpank, et toodab mündikaarte veel sama palju juurde. Lisakogus mündikaarte tuleb müüki suve jooksul.

Mündid vermiti Leedu rahapajas. Erikujundusega kahe-eurosed käibemündid kehtivad ametliku maksevahendina kogu euroalal ning need lastakse ringlusse pankade ja jaekaubanduse vahendusel.

Sipsik kaheeurosel mündil Autor/allikas: Eesti Pank

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Samal teemal

eesti suusatamise lugu

uus hooaeg

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

15:20

Raadiouudised (05.06.2026 15:00:00)

15:20

Volke: LTKH naistekliiniku juht eksis reeglite vastu ja esitas valeväiteid

15:17

Pildid: Toompargis tähistati kontsert-etendusega Sipsiku 65. sünnipäeva

15:14

Loodusfotograaf Ilmar Kaur: loodusfoto teeb kõnekaks looma käitumine

15:09

Pärandihoidlate rahastusotsus selgub sügisel

15:05

NB8 tippkohtumisel tagab PPA kõrval avalikku korda ka kaitsevägi

15:03

Treenerid vahetasid laskesuusakarussellil kohti, Einastest sai peatreener

14:59

Arstid saavad edaspidi endale ise ravimeid välja kirjutada

14:45

Merevägede suurõppus BALTOPS tõi USA merejalaväelased Eestisse

14:37

Kultuuriportaal soovitab: Tove Janssoni "Suveraamatu" ekraniseering Jupiteris

otse uudistemajast

spordipidu

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

04.06

Zelenski tegi Putinile ettepaneku kohtumiseks Uuendatud

08:38

LTKH vallandas päevapealt naistekliiniku juhi, töötajaid on massiliselt puudu

04.06

WSJ: Moskvas kostub sõja jätkamise suhtes üha rohkem nurinat

04.06

Schengeni ala põhjapoolsed liikmed kutsusid piirama venelaste lõbureise Uuendatud

04.06

Matsalus märgati raisakotkast

04.06

Kadunud olnud lapse ema pöördus abipalvega õiguskantsleri poole

04.06

Vale paigaldusmeetod rikkus Haapsalu peatänava vuugid

04.06

Sõja 1562. päev: Ukraina korraldas suure droonirünnaku okupeeritud Krimmis Uuendatud

09:00

Ukraina sõdurid kasutavad Vene vägede ründamiseks kommertssatelliidipilte

07:19

Kasparov: Ukraina võit on eeltingimus, milleta Venemaal muudatusi ei tule

ilmateade

loe: sport

15:03

Treenerid vahetasid laskesuusakarussellil kohti, Einastest sai peatreener

14:04

Võrkpalli Euroopa liigas mängitakse uute reeglite järgi

13:23

Tõnis Sildaru kaebab Harju maakohtu otsuse edasi

12:58

Eesti rannavõrkpallurid jäid MK-etappidel põhiturniirist eemale

loe: kultuur

15:17

Pildid: Toompargis tähistati kontsert-etendusega Sipsiku 65. sünnipäeva

14:37

Kultuuriportaal soovitab: Tove Janssoni "Suveraamatu" ekraniseering Jupiteris

14:26

Arvustus. R. F. Kuangi põrgu on ülikool

14:14

Galerii: Otto Tiefi valitsuse ajal Kadriorus lehvinud lipp jõudis Austraaliast ERM-i

loe: eeter

15:14

Loodusfotograaf Ilmar Kaur: loodusfoto teeb kõnekaks looma käitumine

13:00

114 saart külastanud Aller: saar on hea koht, kus oma elule otsa vaadata

11:20

Haruldase koeratõu omanik: tal on eriline võime lugeda kodust meeleolu

10:08

Armin Kõomägi: luule kasutab edukalt ära tükkideks tükeldatud tähelepanu

Raadiouudised

12:30

Laupäeval sajab mitmel pool vihma

12:20

Raadiouudised (05.06.2026 12:00:00)

10:20

Teatrid on uue väiketeatrite rahastamise määrusega rahulolematud

10:20

Portugali ametiühingud korraldasid üldstreigi tööreformi vastu

10:20

Mitmel pool sajab hoovihma

10:20

Raadiouudised (05.06.2026 09:00:00)

04.06

Päevakaja (04.06.2026 18:00:00)

04.06

Maaülikool teostab RMK tellimusel metsakultuuride omaduste parandamise uuringuid

04.06

Narva kaitseväe linnak rajatakse esialgu ajutise linnakuna

04.06

Raadiouudised (04.06.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo