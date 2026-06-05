Piltuudis: Sipsiku mündi soovijatest tekkis Eesti Panga ümber järjekord

Kirjanik Eno Raua ja kunstnik Edgar Valteri loominguna sündinud Sipsik on oma 65 tegutsemisaasta jooksul rännanud Tähekese veergudelt raamatusse ja filmi ja nüüd jõudis ta ka mündile. Edgar Valteri kavandi põhjal lõi mündi kujunduse disainer Ivar Sakk.

Mündikaardi kujunduse autor on graafik Vladimir Taiger, kes kujundas ka Eesti kroonid. Mündikaardile on teksti seadnud kunstnik ja kirjanik Piret Raud.

Sipsiku auks vermiti miljon münti, millest 17 000 pakendatakse meenetootena mündikaarti. Esialgu tootis Eesti Pank 8500 mündikaarti, kuid nii mündi kui ka mündikaardi vastu tunti erakordselt suurt huvi. Seetõttu otsustas keskpank, et toodab mündikaarte veel sama palju juurde. Lisakogus mündikaarte tuleb müüki suve jooksul.

Mündid vermiti Leedu rahapajas. Erikujundusega kahe-eurosed käibemündid kehtivad ametliku maksevahendina kogu euroalal ning need lastakse ringlusse pankade ja jaekaubanduse vahendusel.