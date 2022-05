TTJA peadirektoriks saab Kristi Talving

Suti sõnul on Talving end tõestanud võimeka juhina. "Kristi on asekantslerina olnud pikka aega seotud mitmete TTJA pärusmaale kuuluvate teemadega, mistõttu ei vaja ta pikka sisseelamist uude rolli. Kristi on väga hea suhtleja ning juhina tulnud hästi toime ka keerulistes olukordades. COVID pandeemia ja käimasolev sõda Ukrainas on eriti suure surve alla pannud just ettevõtluskeskkonna ja tarbijatega seotud küsimused, mille kureerimisel on Kristi olnud põhjalik ning lahendustele orienteeritud," ütles Sutt.

1. juunist ametisse astuv Talving on alates 2014. aastast töötanud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis, viimased viis aastat ettevõtlus- ja tarbimiskeskkonna asekantslerina. Tema vastutada oli Eesti majanduse ettevõtluskeskkonna kui terviku arendamine, sealhulgas turismisektori ja ettevõtjate proaktiivsete e-teenuste arendamine, e-residentsuse eestvedamine ning ka tarbijakaitse valdkonna poliitikakujundus. Lisaks on Talving nii Eesti Keskkonnauuringute Keskuse kui Eesti Varude Keskuse nõukogu liige.

Talvingul on avaliku halduse magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist.

TTJA on väga laia vastutusalaga amet, mille põhitegevus on ohutusjärelevalve, tururegulatsioon ning seadusest tulenevate kohustuste täitmise kontrollimine kaupade, teenuste, elektroonilise side, sagedushalduse ja meediateenuste, raudteetranspordi, eripädevusnõuetega tööde ning seadmete ja toodete ohutuse, ehitiste, taristu ja energiatõhususe ning tarbijaõiguste valdkonnas.