Türi kaalub linna piirile maetud punaväelaste säilmete ümbermatmist

Mültsi sõnul asuvad Järvamaale püstitatud punamonumendid valdavalt kalmistutel ühe suure erandiga Türi linna Viljandi-poolsel piiril, kus kõrgub 1986. aastal püsitatud pronkssõdur, mille lähedusse on erinevatel andmetel maetud 50 - 83 punaväelast.

Memoriaalkompleksi autorid on skulptor Edgar Viies ja arhitekt Allan Murdmaa.

"Monument on rajatud meenutamaks 1941. aasta suvel hukkunud nõukogude sõjaväelasi, kes siis siin toimetasid Teise maailmasõja lahingutes sakslastega. Keda nimetatakse siin küll kangelasteks ja vabastajateks, aga kelle kätel on kindlasti ka väga palju verd, mistõttu on eestlased hukkunud," rääkis Mülts.

Tema sõnul võiksid sellistes kohtades olla selgitavad infotahvlid. Kui satub siia külaline, ehmatab ta ära, et meil on Eesti Vabariik, aga meil on sissesõidu koha peal võimas memoriaalkompleks ja see pole pühendatud mitte meie enda vabaduse aadetele, vaid hoopis okupandile. Ja kindlasti kui siin on ka kadunukesi, keda on siin krundil, siis võiks kaaluda ka nende ümbermatmist kalmistule," rääkis Mülts.

Türi abivallavanem Elar Niglas ütleb, et vallavalitsus pöördub kaitseministeeriumi juures tegutseva sõjahaudade komisjoni poole ettepanekuga kaaluda Türi sõjahaudade asukoha sobilikkust.

"Sõjahaudade kaitse seadus toob selgelt välja, millised on need ebasobivad asukohad, aga sõjahaudade komisjon on see, kes selle lõpliku otsuse teha saab. Meie seda teha ei saa, aga ettepaneku selle arutamiseks saame teha küll.

Mina ise usun seda, et olles linna sissesõidul riigimaantee ääres ei ole see kõige mõistlikum koht kus selline mälestis võiks olla," rääkis Niglas.

"Ilmselt tuleks säilmed ümber matta ja siis ka hauamonument teisaldada. Selleks, et langenud saaksid rahus puhata, on õige koht kalmistu," sõnas Niglas.