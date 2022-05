Riia volikogu kiitis heaks Võidu monumendi lammutamise

Monumendi lammutamise poolt hääletas 39 linnavolinikku, vastu oli 13 saadikut, teatas Läti rahvusringhääling. Päev varem toetas Läti parlament seadusemuudatusi, millega kõrvaldati õiguslikud takistused monumendi maha võtmiseks.

Kui palju punamonumendi lammutustööd maksta võiks, pole veel teada, ent volikogu esimehe Martinš Stakise sõnul pole see odav. Ausamba lammutamise protsessi plaanitakse monumentide ametile appi kaasata Riia linna arenguosakond, omandiosakond ning Riia munitsipaalpolitsei.

Lätis on tavapäraselt üks suurimaid rahvakogunemisi 9. mail just Riias asuva nõukogudeaegse võidumonumendi juures. Monument on üsna halvas seisukorras ning osaliselt võrkaiaga piiratud.