Tallinna tänavatelt koristatud lumi tekitab keskkonnaprobleeme

Näiteks Mustamäel Sütiste teel asuva lumehunniku sulavesi tungib kõrval asuvasse maa-alusesse garaaži. Ka häirib linnarahvast väljasulav prügi ning sulamisjärgselt tekkiv pori.

Nüüd otsib linn uusi, senistest väiksemaid lumeladustuskohti, et vältida suure lumekoguse kuhjamist ühte paika. Samuti uuritakse võimalust hakata pealinna lund välja vedama lähivaldadesse.

"See probleem vajab süsteemsemat lahendust, kuna varem või hiljem enamik vabu platse ei ole kasutuskõlblikud lumeladustamiseks. Me peame hakkama mõtlema, kas me hakkame lund välja vedama linnapiiridest, kas me hakkame seda sulatama, mis on väga energiakulukas, või me hakkame Helsingi eeskujul panema seda merre. Aga see juba tõstatab teistsugused keskkonnaalased küsimused," lausus Tallinna abilinnapea Vladimir Svet.