Tallinn: raha lumekoristuseks peaks jätkuma

Tallinna linnavõimu kinnitusel on tänavuses eelarve teepuhastuseks ette nähtud 31 miljonit eurot, mis on poole suurem summa kui aasta varem ning sellest peaks ka lumekoristuseks kuni aasta lõpuni jätkuma.

"Novembrikuu seisuga on 2023. aastal teerajatiste puhastamiseks kulunud 24 miljonit eurot ning käesoleva hetke prognoosi kohaselt puudujääki ei teki," ütles Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg.

Selle aasta Tallinna eelarves on teerajatiste puhastamiseks eraldatud 31,1 miljonit eurot. Eelmisel aastal oli samaks otstarbeks 18 miljonit, 2021. aastal 16,9 ja 2020. aastal 15,6 miljonit eurot, vahendas linnavalitsuse pressiteenistus.

Sule sõnul kulub jalg- ja jalgrattateede talviseks puhastamiseks orienteeruvalt 6,4 miljonit eurot. Tallinna linn hooldab umbes kahte kolmandikku kõigist kergliiklus- ja kõnniteedest ja sinna alla kuuluvad ka ratta- ja pargiteed ning sõiduteedele markeeritud rattarajad.

"Lisaks on Tallinna linna eelarvest eraldatud kaks miljonit eurot erakorraliste ilmastikutingimuste likvideerimise ning lume väljaveo reserviks," rõhutas Sulg.

Lumekoristusega on hõivatud 170 masinat

Sulg rääkis ERR-i raadiouudistele, et sõiduteedel on sõltuvalt liikluse intensiivsusest lume lükkamise periood kas kaks või viis tundi, mis tähendab, et selle aja möödudes peab sealt sahk olema läbi käinud ja libedusetõrje tehtud.

Kaks kolmandikku linna hooldatavatest kergliiklusteedest on neljatunnise hooldustsükliga, ülejäänud kaheksatunnise hooldustsükliga. Kõrvaltänavatel nagu linnaosade sisesed teed ja majadevahelistel aladel on hooldustsükkel 12 tundi.

Peatänavatel on kolm erinevat lepingupartnerit, talihooldustöid tegevaid mehhanisme on suurusjärgus 100 ja neile lisanduvad veel käsitööbrigaadid, mis teevad väiksemaid täid, kuhu masinaga peale ei mahu nagu lõppviimistlus ühistranspordi peatustes ja ülekäiguradadel, rääkis Sulg.

Linnaosadel on veel lisaks kokku 70 ühikut tehnikat, mis hooldavad väiksemaid kõrvalteid ja magalarajoone.