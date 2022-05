80-aastaseks saanud "Jõgeva kollane" oli eestlastele ideaalse kartuli sümbol

Sel aastal möödub eestlaste seas armastatud kartulisordi "Jõgeva kollane" aretamisest 80 aastat ja selle puhul on erinevad koolid ja lasteaiadki valmistunud kartulite mahapanekuks. Et suurendada elurikkust, pandi neljapäeval Tartu kesklinna lisaks kartulitele maha ka mitmeid kaunvilju.

Et tuua maakeskkond linnainimestele lähemale, on Tartu kaubamaja ja Vanemuise teatri vaheline park saamas sel aastal lisaks kartulitele ka kaunviljade võrra rikkamaks. Erilist tähelepanu sai aga siiski kartulisort "Jõgeva kollane".

"Sel aastal saigi 80 aastat "Jõgeva kollase" aretamisest. "Jõgeva kollane" on just selle poole pealt märgilise tähtsusega kartul, et ta oligi omal ajal nii eriline. Ta oli kollane, ilus nägi välja, tal oli vähe silmasid ja ta oli haiguskindel, mistõttu ta sai hästi populaarseks ja ta muutus eestlaste jaoks ideaalse kartuli sümboliks," selgitas Eesti Taimekasvatuse Instituudi (ETKI) kommunikatsioonispetsialist Kai Aet Salvan.

Lisaks "Jõgeva kollase" sünnipäevale pööratakse koole ja lasteaedu kaasates tähelepanu ka toidujulgeolekule, et suurendada laste teadlikkust ja väärtustada kodumaist isekasvatatud kartulit.

Peetri kooli lapsed olid ettevõtmise osas entusiastlikud.

"Minu arvates oli herneste mahapanemine natukene keerulisem kui kartulite mahapanemine. Näiteks pidi ringi joonistama, aga see nöör läks kogu aeg lõdvaks," rääkis Ella.

"Ma olen (varem) külvanud küll kartuleid," ütles August.

"Nad on väga entusiastlikud nagu noored alati. Ja samas nad võtavad hästi kiiresti meie teaduse, põlluplaneerimise võtted omaks, mis on hästi kena. Nad saavad väga hästi hakkama," ütles ETKI kaunviljade teadur Lea Narits.

Kaunviljad valmivad kesklinnas suve jooksul. Kartuli saab üles võtta septembri esimeses pooles.