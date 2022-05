Tartu vald pakub riigile krunte, et ERM-i lähiümbrus jääks täis ehitamata

Tartu vallavalitsus tegi valitsusele ettepaneku, et Eesti Rahva Muuseumi (ERM-i) ümbruse saaks hoonestusest vabaks jätta, kui vald vahetaks riigiga maid samas piirkonnas.

Tartu vald on konsulteerinud ERM-i ja Eesti Arhitektide Liiduga, millist mõju avaldaks hoonete ehitamine muuseumihoone lähikruntidele ja nõustub, et praegu on veel võimalik vältida ERM-ile kõige lähemate kinnistute – Erminurme 28 ja Ermi 15 ning 17 - hoonestamist.

"Eesmärgina tähendab see nende kinnistute hoonestamata jätmist ning vahetust detailplaneeritud elamumaaga samas piirkonnas," kirjutas Tartu vallavanem Jarno Laur pöördumises valitsusele.

"Kuivõrd Tartu vald on sattunud olukorda, kus meilt oodatakse riigi krundiomanike ning ERM-i huvide vahel võimalikult parema kompromissi saavutamist, oleme suhelnud kinnistute omanikega. Nad on kinnitanud valmisolekut läbirääkimisteks, mille aluseks võiks olla ERM-i ning Arhitektide Liidu poolt pakutud lahendus, et Erminurme tee 28 krunt asendataks krundiga Ermi tn 10 ning Ermi tn 15 ja 17 asendataks kruntidega Eskadrilli tn 1 ja 3," kirjutas Laur pöördumises.

Lauri sõnul võib vald loovutada riigile vahetuse kompenseerimiseks täiendavalt Ermipargi kinnistu. Nimetatud maaüksus asub vahetult muuseumihoone külje all ning moodustab vajaliku teenindusala ja ruumilise puhvri. Hetkel on seatud kinnistule isiklik kasutusõigus tähtajaga 50 aastat Eesti vabariigi kasuks. Isiklik kasutusõigus hõlmab pargirajatiste ehitamist, omamist, korrashoidu ja majandamist kuni aastani 2059.

"Kokkuvõttes saaks riik eraomanikelt 20949 ruutmeetrit ning vallalt Ermipargi krundi (76 197 ruutmeetrit) ehk ühtekokku 97146 ruutmeetrit. Eraomanikele loovutataks 36740 ruutmeetrit. Kokkuvõttes tekiks riigile kuuluvatest kinnistutest puhverala ERM-i lähedusse, samas saaksid ettevõtjad samas piirkonnas realiseerida oma ärihuve ning edendada seda kiirelt arenevat piirkonda," märkis Laur.

Maade vahetamise eest vastutav keskkonnaministeerium sai Tartu valla kirja kätte kolmapäeval. "Keskkonnaministeeriumi nimel saab täna öelda üksnes järgmist:

Ministeerium tutvub Tartu valla ettepanekuga ning kaalub pakutud varianti," teatas ministeeriumi pressiesindaja Tiina Reinart.