Aasta kool on Läänemaa ühisgümnaasium

"Olukorras, kus 1300 kilomeetri kaugusel käib sõda, mõtleme me selle peale, et tegelikult kool on suuresti see koht, kus luuakse maailma rahu. Õpetades noortele inimestele koostööd ja solidaarsust üksteise suhtes, õpetame me tegelikult rahus elama. Ja justnimelt siin - Läänemaa ühisgümnaasiumis - õpetatakse noortele inimestele, kuidas rahus elada, kuidas igaüks on tähtis ja kuidas kõigiga peab olema solidaarne," ütles Liina Kersna Aasta kooli karikat üle andes.

Teisele kohale tuli Metsküla Algkool ning žürii ja rahvahääletuse punktiarvestuse tulemusena tuli kolmandaks Jüri Gümnaasium.

Aasta kooli finaalis võistles omavahel 10 kooli, kellele sai "Terevisiooni" vahendusel hääli anda.

Kümme finaalis võistlevat kooli olid Läänemaa ühisgümnaasium, Metsküla algkool, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium, Püha Johannese kool, Jüri gümnaasium, Pärnu Ülejõe põhikool, Jakob Westholmi gümnaasium, Iisaku gümnaasium, Jõhvi gümnaasium ja Tallinna Laagna gümnaasium.

Möödunud aastal valiti aasta kooliks Uulu põhikool.