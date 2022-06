Hiina püüab Moskva ja läänega suheldes tasakaalu leida

Vene ametiisikud on lähinädalatel esitanud Hiinale nõudlikke abipalveid. Venemaa nõuab, et Hiina austaks Venemaaga sõlmitud partnerluslepet, mis sõlmiti paar nädalat enne Ukraina sõda.

Hiina juhtkond püüab laveerida venelaste abistamise ja lääne majandussidemete vahel, tahtes vältida lääne sanktsioonide alla sattumist. Hiina ametnike sõnul nõudsid venelased viimastel kõnelustel majandusabi ja õhkkond venelaste ja hiinlaste vahel oli pingeline, vahendab The Washington Post. Venelased soovivad Hiinalt peale majandusabi ka ligipääsu tehnoloogiale, mis on sattunud USA ja tema liitlaste sanktsioonide alla. Hiina ametiisikute sõnul ei ole Venemaa palunud ei relvi ega moona.

Kõnelustega lähedalt seotud Hiina ametiisiku sõnul on Hiina selgelt öelnud välja oma positsiooni Ukraina sõja ja Venemaale kehtestatud ebaseaduslike sanktsioonide kohta. "Me saame aru Venemaa keerulisest olukorrast, kuid Hiina käitub eelkõige oma rahvuslike huvide järgi," ütles Hiina ametiisik.

Väidetavalt on Hiina juht Xi Jinping andnud oma nõunikele suunise leida viise Venemaa aitamiseks, mis ei segaks Venemaale kehtestatud lääne sanktsioone. USA kõrge ametiisiku sõnul peab Venemaa antud abi ebapiisavaks. Hiina soovib hoida tehnoloogilisi ja majandussidemeid läänega, eriti pooljuhtide ja lennundustehnoloogia valdkonnas ning finantssuhetes.

Venemaa ja Hiina on püüdnud leida teisi koostööformaate, näiteks lendasid Vene ja Hiina strateegilised pommitajad ühiselt Ida-Hiina ja Jaapani mere kohal, kui USA president Joe Biden Tokyot külastas. See oli kahe riigi esimene ühine sõjaline õppus pärast Vene-Ukraina sõja algust.

Hiina on kutsunud üles lõpetama sõjategevust Ukrainas, kuid pole olnud nõus kehtestama ise sanktsioone Venemaale. Hiinlased on koos venelastega süüdistanud konflikti tekkimises Ameerika Ühendriike ja NATO laienemist Euroopas. Hiina välisminister kinnitas kolmapäev virtuaalsel kohtumisel Sergei Lavroviga hiinlaste valmidust toetada "tõelist demokraatiat", mille all peetakse silmas Hiina pikaajalist välispoliitilist eesmärki vähendada USA mõjuvõimu maailmas.

USA välisministri Antony Blinkeni sõnul ei ole Ameerika Ühendriigid näinud, et Hiina oleks valmis ulatuslikult Venemaad aitama. Samas on Hiina keskvalitsus andnud suunise kohalikele valitsustele selle kohta, kuidas Venemaaga majandussuhteid tugevdada.