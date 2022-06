Kindral Milley: Soome ja Rootsi NATO-s tähendaks Venemaale rasket olukorda

Kui Soome ja Rootsi NATO-ga liituvad, asetaks see Venemaa Läänemerel keerulisse sõjalisse olukorda, ütles USA staabiülemate ühendkomitee esimees kindral Mark Milley.

Kui Soome ja Rootsi taotlused heaks kiidetakse ning nad liituvad NATO-ga, tähendaks see, et praktiliselt kogu Läänemere rannik on NATO riikide käes.

"Venemaa jaoks oleks see väga problemaatiline, sõjalises mõttes, ja NATO jaoks oleks see suur eelis," lausus Milley Stockholmis laupäeval.

"Läänemeri on strateegiliselt väga oluline, see on üks maailma olusisemaid mereteid," lisas ta.

Milley viibis Rootsis enne iga-aastaste NATO õppuste algust, kus osalevad ka Rootsi ja Soome.