ERR Stockholmis: Rootsi vajab Türgi veenmiseks teiste riikide abi

Rootslased vaatavad NATO liikmesusele optimistlikult ning need, keda "Aktuaalne kaamera" Stockholmis küsitles, olid nõus ka Rootsi abiga Balti riikidele. Kuid enne peavad positiivselt lõppema kõnelused Türgiga ja selles on Rootsil endal abi vaja, ütlevad poliitikud ja analüütikud.

Suvine Stockholm on jalutajaid täis. "Aktuaalne kaamera" küsis paarikümnelt, kuidas suhtutakse Rootsi astumisse NATO liikmeks. Kes vastata viitsis, oli poolt. Kõige levinumat arvamust esindas arvatavasti üks mees, kes pikalt mõtles enne, kui inglise keeles vastas.

"Ma arvan, et see on hädavajalik, sest Venemaa on agressiivne. Võib-olla (Venemaa liider Vladimir) Putin pole peast selge. Ma ei tea. Võib-olla ta kukub troonilt, sest ta tegi suure vea. Aga enne seda võib veel suurema jama kokku keerata," rääkis Bo.

Rootsis ollakse ka valmis Balti riikidele appi tulema ja saadakse aru, et NATO mõte ongi abikohustuse võtmine.

"Ma loodan, et me tuleme. Aga kui Rootsi ei saa NATO liikmeks, siis me ei saa teid ka aidata," sõnas Dominica.

Rootsi saab NATO-sse, kui sellega nõustub ka Türgi. Rootsi veidi üle kümnest miljonist elanikust üks protsent on kurdi rahvusest. Kurdi päritolu sõltumatu poliitik Riksdagis päästis Rootsi valitsuse sel nädalal usaldushääletusel. Türgile kindlasti ei sobi, et vastutasuks Rootsi jätkab kurdiorganisatsioonide toetamist, mida Türgi terroristlikeks peab. Teine Riksdagi saadik Olle Thorell on optimistlik.

"Ma arvan, et Rootsi saab NATO liikmeks. See võtab aega, aga kõnelused, mida NATO liikmesriigid lisaks Rootsile peavad Türgiga ja Türgi valitsusega, lõpevad sellega, et Türgi tunnustab Rootsit NATO liikmena," ütles ta.

Teised nii optimistlikud ei ole. Näiteks Aftonbladet'i poliitikatoimetuse peatoimetaja Anders Lindberg ütles, et probleem Türgiga on suurem kui Rootsi valitsus seda tunnistada tahab.

"Mina pakun, et Rootsi poolt asi NATO tippkohtumiseks lahendatud pole. Ma loodan, aga tippkohtumine on kolme nädala pärast. See ei tundu enam tõenäoline. Teisalt, Rootsil on head sõbrad - Balti riigid ja Põhjamaad, paljud Euroopa riigid ja USA. On selge, et meil on sõprade abi tarvis," rääkis Lindberg.

Nii Thorell kui ka Lindberg on ühel meelel selles, et enne kui naabrid ja tulevased liitlased Rootsilt abi oodata võivad, tuleb ise seljad kokku panna ja veenda Türgit Rootsit toetama.