USA loodab Türgi vastuseisu ületamisele Soome ja Rootsi NATO-sse saamiseks

"Me oleme endiselt optimistlikud, et need küsimused suudetakse lahendada ning Soome ja Rootsi saavad NATO-ga liituda," ütles Valge Maja riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja John Kirby. "Me teame, et mõlemad riigid töötavad otsekontaktis Türgiga, et selle muredega tegelda. Ja ma leian, et, et praegusel hetkel on parem lasta neil kui suveräänsetel riikidel seda teha," lisas Kirby.

USA esindaja sõnad järgnesid sellele, kui Türgi välisminister Mevlut Cavusoglu oli teatanud, et Soome ja Rootsi saadetud dokumendid nende ühinemiseks NATO-ga ei rahulda Ankarat ning lisas, et Türgi ametnikud on selgitanud nii Soomele kui Rootsile ning ka NATO-le, mis need puudujäägid on, vahendas Türgi uudisteagentuur Anadolu.

Soome ja Rootsi esitasid alliansile ametliku liitumisavalduse 18. mail.

Kuid alliansi kauane liige Türgi on väljendanud oma vastuseisu kahe seni neutraalse riigi soovile, viidates, et mõlemad riigid lubavad oma pinnal tegutseda ning isegi toetavad terroristlikke grupeeringuid nagu Kurdi Töölispartei (PKK) ja Fetullah' terroriorganisatsioon (FETO).

Uute liikmete vastuvõtmine NATO-sse nõuab kõigi maa liikmesriikide nõusolekut.

Türgi pidas juba mai lõpus mõlema riigiga Ankaras konsultatsioone, mille järel president Recep Tayyip Erdogan teatas, et need ei olnud "soovitud tasemel".