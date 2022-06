Texases ei pea elektrivõrk kuumalainele vastu

USA Texase osariigis on praegu erakordne kuumalaine, mistõttu kuus elektrijaama sattusid ülekoormuse alla ja lülitusid välja. Õhutemperatuur võib osariigis nädalavahetusel küündida 40 kraadini.

Texases on praegu keskmine õhutemperatuur üle 30 kraadi, mis on märksa rohkem kui osariigis tavaliselt sel aastaajal. Suurenenud elektritarbe tõttu langes Texases kuus elektrijaama rivist välja, mistõttu on elektrivõrgust puudu umbes 2900 megavatti elektrit. Nädalavahetusel võib temperatuur Texases keskmiselt tõusta üle 35 kraadi ning kohati ületada 40 kraadi, vahendab CNN.

Texase osariigi elektrivõrgu kindluse tagamise nõukogu (Electric Reliability Council of Texas - ERCOT) tegi reedel avalduse, milles palutakse Texase elanikel mitte kasutada suure energiavajadusega elektriseadmeid võrgu tippkoormuse ajal. Samuti paluti inimestel hoida termostaadid kõrgema temperatuurivahemiku peal, et vähendada kliimaseadmete elektritarvet. Mõlemad soovid tulenesid elektrivõrgu tõrgetest, mis on kaasnenud kuumalaine ajal kasvanud elektritarbimise tõttu.

Elektriga varustamine osutus Texases väljakutseks ka veebruaris rekordkülmade ajal, mil oli kõigi aegade kõrgeim elektritarbimine osariigis.

Samuti kardetakse nii Texases kui ka teistes USA lõunaosariikides kuumalainest tingitud põua süvenemist.