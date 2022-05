USA elektrifirmad hoiatasid elektrikatkestuse eest

California osariigi võrguoperaator teatas reedel, et suvel võivad tekkida elektrikatkestused. Keskosariikide operaator (MISO) teatas, et firma peab suvise nõudluse rahuldamiseks võtma kasutusele erakorralisi meetmeid. MISO hoiatas ka elektrikatkestuste eest.

USA-s suletakse traditsioonilisi elektrijaamu, kuna riik läheb fossiilkütustelt üle taastuvenergiale.

Tuule- ja päikesepargid ei tooda aga elektrit kogu aeg, samuti vajavad need pargid oma toodangu salvestamiseks suuri akusid. Piirkondlikud operaatorid muretsevad, et akude väljatöötamise tempo ei pruugi olla piisavalt kiire, et katta ööpäevaringselt töötavate elektrijaamade sulgemist, teatas The Wall Street Journal.

Taastuvenergia arendamine on tarnehäirete ja hinnatõusu tõttu muutunud aga üha keerulisemaks. Võrguoperaatorid tahavad nüüd soodustada taastuvenergia arendamist, kuid vältida vanade elektrijaamade liiga kiiret sulgemist.

"Kõik riigid üle maailma tegelevad sama probleemiga. Püüame kõik leida võimalusi, kuidas kasutada võimalikult palju taastuvaid ressursse, kuid samal ajal tagada, et meil säiliks stabiilne tootmine," ütles Texase osariigi elektrivõrgu juht Brad Jones.

USA majapidamistes suureneb elektritarbimine, riigis võetakse kasutusele ka üha rohkem elektrisõidukeid. See avaldab juba praegu ülekoormatud süsteemile täiendavat survet.

"Peame veenduma, et meil on piisavalt uusi ressursse, enne kui loobume vanadest elektrijaamadest. Vastasel juhul tekib oht, et meil pole piisavalt võimsust," ütles California osariigi elektrivõrgu juht Mark Rothleder.