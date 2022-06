Jaapan palub Tokyo elanikel kuumalaine ajal elektrit säästa

Jaapanit tabanud erakordse kuumalaine tõttu on riigis kasvanud õhukonditsioneeri kasutamise pärast elektritarbimine. Jaapani valitsus on seetõttu palun Tokyo piirkonna inimestel piirata enda elektrikasutust.

Jaapanis on mõnel pool õhutemperatuur jõudnud 40 kraadini. Seetõttu on riigi valitsus palunud inimestel pealinnas Tokyos lülitada lõuna ajal välja kõik võimalikud elektritarbijad ja kasutada õhukonditsioneeri ainult tugeva vajaduse olemasolul, vahendab CNN.

Soovituste keskmes olevas Tokyos elab 37 miljonit inimest. Riigis on kuuma tõttu raskusi majapidamiste elektriga varustamisega.

Elektrivarustus on Jaapanis olnud keeruline alates märtsikuust, mil maavärina tõttu riigi kirdeosas tuli osade tuumajaamade töö seisata. Samal ajal on elektrinõudlus suurim aastast 2011.

Laupäeval oli Tokyos keskmine õhutemperatuur 35,4 kraadi ja linnast kirdes asuvas Isesaki saarel mõõdeti 40,1 kraadi, mis on kõrgeim mõõdetud õhutemperatuur Jaapanis alates mõõtmiste alustamisest 1875. aastal.

Peale Jaapani on praegu erakordsed kuumalained ka Indias, Pakistanis ja Euroopas. Paljudes USA linnades on temperatuur samuti tõusnud üle 37 kraadi.

Kuumalaine on kõige ohtlikum vanuritele, mistõttu on ekstreemne kuumus eriti suur väljakutse just Jaapanile, kuna üle veerandi Jaapani elanikkonnast on üle 65-aastased.

Mitmed teadlased on hoiatanud, et ekstreemsete ilmasündmuste sagenemine on tingitud kliimamuutustest.