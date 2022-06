Senine juht ostab Südameapteegi frantsiisiettevõtte Pharma Holdingu

Svensson jõudis Eestis meediasse esimest korda, kui ostis Südameapteegi ketti omanud Tarmo Laanetult apteegifirmas 70-protsendilise osaluse.

Svensson hoiab ise pigem varjule. 2016. aastal ütles Laanetu Eesti Päevalehele, et Rootsi omanik külastab Eestit kord kvartalis. Ajakirjanduses on ilmunud küsimusi tema sisulise rolli kohta ravimiäris, kus suurimad tegijad on Margus Linnamäele kuuluvad ettevõtted.

Pharma Holding OÜ teatas reedel, et Svensson tegi otsuse Eestisse tehtud investeeringust väljuda.

"Kaalusime viimase poole aasta jooksul mitut võimalust ning management buyout tundus neist kõige parem nii ettevõtte tuleviku kui seniste omanike jaoks," ütles Svensson ettevõtte teatel.

Ettevõtte teisel omanikul Tarmo Laanetul olid enda sõnul laual kõik kolm võimalust – hoida, osta või müüa. "Tegin otsuse oma äripartneri müügisooviga kaasa minna, et veelgi selgemalt keskenduda viimase paari aasta jooksul kiiresti kasvanud meditsiinikontserni Confido Healthcare Group edasisele arendamisele," selgitas Laanetu.

Confidot opereeriv Condifo Healtcare Group kuulub suures osas KT Holdingule, mis on ka Südameapteegi omanik. 70 protsendi ulatuses kuulub KT Holding Rootsis registreeritud Pharmaswed AB-le, mille osanikud olid seni Tarmo Laanetu ja Rootsi ettevõtja Oskar Svensson. 10-protsendilise osalusega on omanikuks Laanetu Sihtasutus, mille esindaja on samuti Tarmo Laanetu ning 10-protsendilise osalusega on omanikeringis Confido juhatuse liige ja meditsiinijuht Kadi Lambot.

Risto Lauri sõnul peeti läbirääkimisi juba talvest alates. "Üks jutt viis teiseni ja lõpuks avanes võimalus, millest otsustasin kinni haarata. Mingeid suuremaid erimeelsusi ei olnud meil algusest peale, kuid täpsed tingimused oli vaja siiski paika loksutada," selgitas Laur, kes andis juba aprillis teada ettevõtte tegevjuhtimisest taandumisest.

"Kõik on liikunud plaanipäraselt, Evelin Härma on ettevõtte operatiivse juhtimise sisuliselt üle võtnud ja muudatused jõustuvad lõplikult juunikuu jooksul," ütles Laur, kes kavatseb edaspidi keskenduda Südameapteegi frantsiisi strateegilisele arendamisele.

Lepingu maksumust ega detaile poolte konfidentsiaalsuskokkuleppe järgi ei avaldata.

Südameapteegi kaubamärgi all tegutseb 66 apteeki.