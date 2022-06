Raseduste katkestamise arv on Eestis langustrendis

Tervise Arengu Instituudi (TAI) värskest statistikast selgub, et võrreldes 2020. aastaga langes raseduse katkestamiste arv eelmisel aastal 159 juhu võrra, naise omal soovil katkestatud rasedusi oli vähem 141 võrra.

2021. aastal katkestati Eestis kokku 3355 rasedust, millest 3172 juhul katkestati rasedus naise omal soovil ja 183 korral oli põhjuseks meditsiiniline näidustus.

TAI hallatav raseduse katkemise ja katkestamise register kogub lisaks veel raseduse iseenesliku katkemise ja peetunud raseduse andmeid. Iseeneslikke raseduse katkemisi registreeriti mullu 414 ning peetunud rasedusi 1279, mida on vastavalt 13 ja 33 võrra rohkem kui 2020. aastal.

Ajavahemikus 1996–2021 on naise omal soovil katkestatud rasedused olnud pidevas langustrendis. Möödunud aastal esines naise omal soovil katkestatud rasedusi kõige rohkem 30-34-aastaste vanuserühmas. Omal soovil katkestatud raseduste arv on viimase viie aastaga enim langenud aga 25-29-aastaste naiste hulgas: 2016. aastal oli selles vanuserühmas kokku 1027 ja 2021. aastal 697.

Ka abortiivsuskordaja (naise omal soovil või meditsiinilistel näidustustel katkestatud raseduste arv 1000 fertiilses eas naise kohta) on aja jooksul oluliselt langenud. Kui aastal 2000 oli see näitaja 37,20, siis eelmisel aastal juba 11,87. Abordimäär (naise omal soovil või meditsiinilistel näidustustel katkestatud raseduste arv 100 elussünni kohta) on üle 20 aastaga pea neli korda vähenenud, kui aastal 2000 oli vastav näitaja 97,9, siis möödunud aastal 25,47.