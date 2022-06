Juulist lõppeb koroonakarantiini korralduse kehtivus

Eestis ei ole koroonahaige konkreetse pikkusega isolatsioonikohustus õigusakti tasemel reguleeritud. Kuidas sel juhul käituma peab, on kirjas valitsuse korralduses "Karantiini kehtestamine Covid-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende isikutega lähikontaktis olnud isikutele".

Selle korralduse järgi kehtib koroonahaigele karantiin ehk keeld lahkuda elu- või viibimiskohast alates haiguse diagnoosimisest või testi tulemuse teadasaamisest kuni tervenemiseni.

Isiku tervenemise üle otsustab arst. Arstid saavad otsustamisel tugineda Eesti Infektsioonhaiguste Seltsi koostatud juhendile, mille järgi loetakse Covidi-haige nakkusohtlikuks kaks päeva enne kuni kümme päeva pärast haigusnähtude tekkimist.

Perearstide selts avas veebis abistamiseks isolatsioonikalkulaatori, kus kahele küsimusele vastates saab teada, kui kaua ja mis kuupäevani peab isolatsioonis olema. Kui märgid, et oled Covid-positiivne ja vastad jah küsimusele "kas esinevad haigussümptomid", siis ütleb kalkulaator, et pead olema isolatsioonis kümme päeva.

Kümne päeva piir on kokku lepitud valitsust nõustavas teadusnõukojas ning kuigi selle muutmise üle on arutletud, on kümme päeva isolatsiooni siiani jõus, sellest lähtuvad ka perearstid ning see on mõistlik aeg isolatsioonis olla, ütles mai alguses ERR-ile perearstide liidu juhatuse esinaine Le Vallikivi.

Samas on valitsuse korralduses kindla numbriga, seitse, ära märgitud päevade arv, mille peab isolatsioonis veetma koroonahaige lähikontaktne. Ent sellel on palju erandeid.