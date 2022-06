Nordica juhiks saab Jan Palmer

Nordica ärinime all tegutsevat riiklikku lennufirmat Nordic Aviation Groupi juhtis peale Erki Urva ametist lahkumist ajutiselt grupi finantsjuht Eteri Harring.

Ettevõtte uus juhatus alustab tööd juulist ning jätkab kaheliikmelisena.

"Jan Palmer on töötanud 45 aastat lennunduses ja tema kogemustepagas on äärmiselt suur. Meil on hea meel, et ta on nõus andma oma panuse ka riikliku lennufirma Nordic Aviation Groupi arendamisse ja ümberrestruktureerimisse," ütles ettevõtte nõukogu esimees David O'Brock.

"Meie omaniku ootus on, et riiklik ettevõte oleks kasumlik ja see annab meile ette selged raamid, millised on Eesti lennufirma võimalused seda ootust täita. Seetõttu keskendun ka Nordic Aviation Groupi juhatuse esimehena lennufirma kasumliku äri arendamisele," ütles Palmer.

Nordic Aviation Group käitab 16 lennukit ning ettevõttes töötab ligi 500 lennundusspetsialisti Eestis, Rootsis, Taanis, Soomes ja Leedus. Ettevõte plaanib oma lennukiparki järgnevatel aastatel märkimisväärselt kasvatada.