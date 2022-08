Nordica uus Airbus jõuab Eestisse oktoobris

Kevadel teatas Nordica, et liisib järgmise paari aasta jooksul kümme 180-kohalist Airbus 320 lennukit. Oktoobri alguses jõuabki esimene neist Eestisse.

Nordica turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Uibo ütles ERR-ile, et praegu tehakse lennukile erinevaid kontrolle ja otsitakse sellele töötajaid.

"Ootame nii piloote kui pardateenindajaid ja pardateenindajate puhul ei nõua me isegi varasemat kogemust," lausus ta ning lisas, et töötajaid on praegu igal alal keeruline leida.

Kuhu uus lennuk lendama hakkab, sõltub klientide soovist, sest Nordica, mis seni on Xfly kaubamärgi all teenindanud väiksemate lennukitega suurte lennufirmade regionaalliine, saab nüüd nii Eesti turule kui ka Euroopa lennufirmadele ja tšarterlendude korraldajatele pakkuda suurema istekohtade arvuga lennukit.

Nordica esindaja sõnul on praegu veel vara öelda, millal teised Airbusid Eestisse jõuavad ja kui palju neid kokku tuleb.

"Loomulikult plaanides see on, aga kuidas täpsemalt ja mis kogustes, on praegu vara öelda. Kindlasti sinnapoole liigume, et neid tuleb juurde," kinnitas Uibo.

Möödunud aastal oli Nordica käive 60,2 miljonit eurot ja kasum 1,2 miljonit eurot.

Suurema lennuki abil uude turusegmenti sisenemist on ettevõte ette valmistanud terve koroonapandeemia aja jooksul.