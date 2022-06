Amet tuvastas neli aastat hiljem, et RMK hanke pakkumine oli ebaseaduslik

2018. aastal korraldas riigimetsa majandamise keskus (RMK) metsaveo hanke mahus kuni 124 miljonit eurot. Nüüd tuvastas konkurentsiamet, et hanke võitnud enamuse pakkumus on ebaseaduslik.

Neli aastat tagasi võitis RMK metsaveo hanke ühispakkumus, milles panid seljad kokku 11 Eesti suurimat metsavedajat. Koos moodustati kaks kolmandikku hanke mahust ja väiksemad pakkujad söödi konkurentsist välja. Seetõttu leiab konkurentsiamet, et ühispakkumus on ebaseaduslik ja nõuab selle esindajalt OÜ Prentonilt RMK-ga koostöö lõpetamist.

"Iseenesest riigihangete seadus muidugi lubab ühispakkumisi, aga kui need ühispakkumised kujunevad liiga suureks, siis see paratamatult tähendab, et need ettevõtted, kes eraldi oleks omavahel konkureerinud, nüüd enam ei konkureeri. Ja meie leidsime, et see konkreetne ühispakkumine läks üle piiri," selgitas konkurentsiameti järelevalve osakonna juhataja Juhan Põldroos.

Seaduse järgi on ühispakkumised lubatud siis, kui ettevõtjatel üksi oleks pakkumisel kas võimatu või ebaefektiivne osaleda.

"See küsimus on iseenesest lihtne: kas ettevõtja suudaks esitada üksinda selle pakkumuse riigihankes või mitte; kas tal on vaja teha koostööd kellegi teisega;" ütles Soraineni advokaat Gerli Helene Gritsenko.

Konkurentsiamet leiab, et 11 ettevõtet on vajalikuks koostööks selgelt liiga palju. Samuti kergitati hind teistest pakkujatest ühe neljandiku võrra kõrgemaks. Taolisi juhtumeid Eestis varem avastatud pole ja rikkumise tuvastamine on keeruline.

"Tegelikult võikski olla juhend ettevõtjatele, et ettevõtjad oskaksid hinnata, et enne, kui nad hakkavad koostööd tegema, kas nende koostöö võiks olla seaduslik – äkki on see ebaseaduslik –, et nad teaksid riske, mis võivad kaasneda. Sest selline ebaseaduslik koostöö võib kaasa tuua kriminaalvastutuse," märkis Gritsenko.

Konkurentsiamet kaalus ühispakkumise esindaja OÜ Prentoni suhtes kriminaalmenetluse alustamist, kuid piirduti ettekirjutusega koostöö lõpetamiseks. Ettevõte ise "Aktuaalsele kaamerale" kommentaari jagada ei soovinud, kuid nende sõnul rikkumist toime ei pandud.