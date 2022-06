Politsei kontrollis pühade eel kiirust ja elektritõukerataste kasutamist

Tavapäraselt algavad jaanipühad juba jaanilaupäeva eelsel päeval, mil inimesed autodega Tallinnast välja suunduvad. Nii oli ka sel aastal.

"Liiklust on palju, inimese liiguvad väga palju linnast väljapoole, aga suhteliselt rahulikult. Siiamaani ei ole raskeid rikkumisi ega midagi avastanud ja üleüldiselt mõistlikult liiguvad./.../ Kõige suurem, mida praegu märkisime näiteks Tallinna - Tartu trassil, oli 11 kilomeetrit tunnis üle. Kui võrrelda varasemate aastatega, siis on olnud varem palju rohkem ja palju hullemaid rikkumisi," selgitas PPA põhja prefektuuri välijuht Ilja Samoilov.

Kuid lisaks autodele on muutunud sagedaseks liiklusvahendiks linnades tõukeratas. Põhja prefektuur kontrollis Tallinnas tõukerataste kasutamist ja paraku tuli mitmekesi sõitmise eest kasutajatele ka trahve määrata.

"Sest väga palju liiklusõnnetusi on tõukeratastega. Sõidavad mitmekesi, alla 16-aastased sõidavad ilma kiivrita. Ohtlik on," ütles PPA põhja prefektuuri patrullpolitseinik Sigrid Sihver.

Samoilovi sõnul on politsei valmis vaatamata tasasele algusele neli päeva vältavate jaanipühade ajal kiiresti sündmustele reageerima, suuremate jõududega liiklust rahustama ja puhumisreide korraldama.

"Väga palju rikkumisi tuleb hommikul, kui inimesed liiguvad linna tagasi, tulevad maakohtadest linna, kiire on tööle või kuhugi mujale minek. Siis jah neid rikkumisi on päris palju ja just jaaniööl alkoholiga tingitud rikkumisi tuleb päris palju," selgitas ta.

Joobes juhtimisega jäi tänavu mais vahele 551 inimest. See trend on püsinud viimased neli aastat samal tasemel. Nii on juunis juba enne jaanipühi jäänud vahele 400 alkoholi tarvitanud roolikeerajat.