Raplas istutati kolonelleitnant Mart Kaerma auks mälestuspuu

Mart Kaerma oli Eesti Vabariigi sünni juures, osales vabadussõjas ning ka teises maailmasõjas kolmanda piirikaitserügemendi ülemana. Vabasurma läinud sõjamehe säilmeid pole siiani leitud.

Rapla kirikus kõlas esiettekandes Mart Kaerma tütrepoja Ardo Ran Varrese orelipala "Pisarapuu".

"Minu kadunud ema rääkis sellest palju ja see oli nagu veritsev haav. Ja kui nüüd ema ka lahkus, siis see jäi minu õlgadele. Ma tajusin, et see on vastutus nii pere ees, enda hingerahu ees kui ka Eesti Vabariigi ees, et ikkagi nii kõrge kolonelleitnant leiaks nii-öelda viimse mälestuspaiga," rääkis Ardo Ran Varres.