Ukraina parlament piiras Vene ja Valgevene raamatute ja muusika levitamist

Üks seadus, mida toetas 303 saadikut, keelab Vene kodanike fonogrammide avaliku esitamise. Lisaks tuleb suurendada ukrainakeelsete saadete arvu raadios ja televisioonis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Teise seadusega keelustati mõlema riigi teoste import ning Vene kodanike raamatute avaldamine ja müük, erand on lubatud neile, kes vahetavad vene kodakondsuse ukraina vastu. See seadus sai 306 saadiku toetuse. Seadus kehtib neile, kellel on Vene kodakondsus alates 1991. aastast, mil Nõukogude Liit lagunes.



Ukraina kultuuri- ja informatsiooni poliitika aseminister Taras Ševtšenko ütles, et tegemist on tähtsa teemaga. "Usume, et teema on tähtis ning seadust oli vaja nüüd ja praegu," ütles ta.

Ševtšenko lisas, et kui vaja siis saab seadust täpsustada. "Põhimõtteliselt, kui midagi teha kiiresti, siis see vajab hiljem korrektuuri. Vaatame, kuidas läheb valge nimekirjaga, sest mõnel Vene autoril on võimalus jääda Ukraina maailma. Kui nad saavad valgesse nimekirja, nagu näiteks kui nad toetasid Ukrainat, keda süüdistati agressioonis. Seega seaduse kehtestamisel võivad mingid

küsimused kerkida, kuid tegeleme nendega vastavalt," rääkis Ševtšenko.